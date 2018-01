Novo serviço da Apple, o iCloud, vai permitir que os aparelhos compartilhem arquivos, como músicas, usando conexões sem fio.

Na segunda feira, durante a conferência anual da Apple para desenvolvedores (Worldwide Developer Conference, em inglês, ou WWDC), Steve Jobs assumiu o palco para revelar aquilo que a empresa tem preparado. E parece que a Apple esteve de fato muito ocupada ultimamente.

Os anúncios e demonstrações cobriram três produtos de software de proporções gigantescas: a próxima versão do Mac OS X (chamada de “Lion”), a próxima versão do software usado do iPhone, no iPad e no Touch (“iOS 5”) e um novo serviço de sincronização online chamado iCloud.

Vamos analisar cada uma das novidades.

Lion

A Apple mostrou detalhadamente apenas um dos 250 novos recursos anunciados para o Mac Os X Lion (também conhecido como Mac OS 10.7).

A lista completa dos recursos pode ser encontrada aqui. Alguns são discretos, como as novas fontes asiáticas. Alguns são pequenos, mas muito úteis: quando arrastamos um arquivo para uma pasta que já contém um arquivo de mesmo nome, por exemplo, temos a opção de manter ambos, designando um deles como “cópia”. O programa Preview permite que acrescentemos nossa própria assinatura (capturada pela câmera do Mac) a um documento PDF.

E alguns dos novos recursos são características importantes de funcionamento que fazem a tela do Mac se parecer mais com a dos grandes sucessos da Apple no universo das telas sensíveis ao toque, como o iPad. Com diferentes beliscões e gestos sobre o trackpad do laptop (ou do mouse sensível a múltiplos toques que acompanha os Macs mais modernos), por exemplo, é possível alternar entre os programas abertos de maneira semelhante à empregada num iPhone ou iPad, aproximar ou afastar o zoom de imagens e páginas da web, ou acessar o Lauchpad (uma tela inicial de ícones semelhante à encontrada no iPhone).

Quando os programas forem reescritos para o Lion, eles oferecerão recursos como visualização em tela cheia, salvamento automático, recuperação de versões e comparação de versões. Uma nova função Resume (algo como “retomar”) disponível no momento da ativação traz de volta todos os programas, janelas e opções que estavam abertos quando o Mac foi desligado, exatamente nas posições em que se encontravam.

Talvez a melhor novidade seja o fato de, quando for lançado em julho, o Lion custar apenas US$ 30, podendo ser instalado em todos os Macs que você tiver. Em vez de ser vendido num DVD, o Lion será baixado diretamente da rede. (Já era hora!)

iOS 5.0

Mudanças ainda mais animadoras foram anunciadas para o iOS 5, que deve ser lançado no segundo semestre. (Se a história nos serve de guia, o sistema será gratuito.)

Com um gesto sobre a tela será possível invocar uma organizada lista de notificações (cabeçalhos de e-mail, posts do Twitter, compromissos e assim por diante), como o Android já faz. O usuário poderá postar diretamente no Twitter a partir da Camera, do Safari, do YouTube ou do Maps. O browser da rede oferece navegação por abas, um recurso leia-mais-tarde para a web (comece a ler uma página no navegador do iPad e termine de ler mais tarde no iPhone), e um modo Reader (leitor), que oculta todos os anúncios e distrações e exibe o texto claramente em letras ampliadas.

Um novo aplicativo Reminders (lembretes) consiste numa inteligente lista de tarefas a fazer: o programa sabe onde você está, e exibe um lembrete quando o usuário se aproxima do local em questão. A edição de fotos é agora um recurso incorporado ao sistema: estão disponíveis ferramentas de corte, redução de reflexo vermelho nos olhos, ajustes de cor e assim por diante. O programa de mensagens Mail permite agora fazer buscas de textos contidos nos e-mails, assinalar mensagens como mais importantes e usar formatação em padrão rich-text. No iPad, há uma nova opção de dividir o teclado: metade das teclas para cada dedão.

A Apple apresentou também um novo serviço iMessages para os dispositivos equipados com o iOS. É como um aplicativo de bate papo para dispositivos Apple; permite o envio de textos, fotos, vídeos, contatos, mensagens em grupo e recibos. Quando alguém lhe envia uma mensagem num dispositivo, ela se torna disponível em todos os outros dispositivos que você possui. (Na rede, os usuários do Twitter disseram que o anúncio parecia uma estaca fincada no coração do popular serviço BlackBerry Messenger. Um deles tuitou “Descanse em paz, RIM”.) E agora é possível acessar a câmera diretamente a partir da tela Lock, sem que seja necessário nem mesmo inserir sua senha (o resto do celular continua travado nesta situação). E o botão de volume pode ser usado para controlar o obturador das fotos.

Ainda mais interessante é o fato de a Apple estar se afastando do conceito do computador enquanto terminal central da vida digital do consumidor, ideia antes promovida pela empresa. Pela primeira vez, o iTunes não será mais necessário para a ativação e uso de um iPhone ou iPad. Agora será possível ativar e atualizar o software deles diretamente a partir do celular ou do tablet, por meio de uma conexão sem fio. Para muitos, o iPad bastará enquanto único computador do lar.

Mas aqueles que desejam sincronizar o aparelho com o iTunes, o iPhone e o iPad poderão agora fazer isto via conexão sem fio Wi-Fi. Plugar um cabo USB não será mais necessário.

iCloud

O terceiro grande lançamento foi o iCloud. Trata-se de uma versão muito melhorada do serviço MobileMe, oferecido pela Apple por US$ 100 mensais e muito afetado por problemas. (“‘Ora’, vocês devem estar se perguntando, ‘por que eu deveria acreditar neles?’” brincou Jobs. “‘São os mesmos sujeitos que me ofereceram o MobileMe!’”) Mas o iCloud é gratuito — e suas ambições vão muito além das do serviço antecessor.

Ele ainda sincroniza seu e-mail e os contatos e compromissos da agenda em todos os seus iDispositivos, Macs, PCs e também na rede. Mas sincroniza também os sites favoritos, os iBooks do usuário, os aplicativos comprados, as músicas adquiridas e também as fotos presentes em todos estes aparelhos. O conteúdo do iPhone é guardado numa cópia de segurança feita diariamente via Wi-Fi. Tire uma foto com seu iPhone, e esta aparece automaticamente no computador e no iPad.

Se comprou músicas usando o iTunes, o iCloud permite que você as baixe novamente, de graça, em outros aparelhos Apple.

Mas aqueles que estiverem dispostos a gastar US$ 25 por ano poderão assinar o serviço iTunes Match, que compara as músicas de um usuário compradas fora da Apple – faixas copiadas de CDs, por exemplo, ou adquiridas por meio de outros serviços — com o catálogo do iTunes.

Sempre que houver uma correspondência no inventário da Apple, que compreende mais de 18 milhões de músicas, os benefícios oferecidos pelo iCloud serão estendidos à sua própria coleção musical comprada fora do iTunes (que será aprimorada para um formato de alta qualidade).

Mas o iCloud é também um rival dos recém anunciados serviços de música e armazenamento oferecidos por Amazon e Google, pois torna disponível para todos os dispositivos compatíveis o catálogo de músicas do usuário que não constem no inventário da Apple. A empresa diz que este processo de comparação é feito em poucos minutos, muito diferente do ritual proposto por Amazon e Google, que exige que o usuário faça o upload de toda a sua coleção de músicas — algo que pode levar dias.

Vamos agora a alguns anúncios de utilidade pública: este texto não é uma resenha. Não testei nenhum destes lançamentos – este é apenas um resumo daquilo que foi anunciado pela Apple. Estas notícias significam que vou atualizar meus manuais para o Mac OS X e o iPhone. E vocês devem ter reparado que, pela primeira vez desde 2007, parece que não haverá um novo modelo anual de iPhone.

E como muitos no Twitter observaram prontamente, muitos destes recursos não são exatamente novos. Os smartphones equipados com o Android e o Windows Phone foram os primeiros a oferecer funcionalidades como um gerenciador de notificações, um botão específico par a função de obturador da câmera, sincronia via Wi-Fi e assim por diante. Dito isto, Apple, Google e Microsoft têm roubado descaradamente as ideias umas das outras há anos.

No caso particular dos i-dispositivos, há melhorias muito úteis reservadas para o futuro. E, se a Apple conseguir que o serviço iCloud funcione sem problemas – é bastante complexo -, isto será um feito impressionante. (Lembram-se do lançamento do MobileMe? Céus.) Seja como for, os duendes da Apple estiveram muito, muito ocupados.

Vamos torcer para que eles recebam agora algumas semanas de férias para que voltem a conhecer as próprias famílias.

* Publicado originalmente em 06/06/2011.