Como você provavelmente já sabe pelas minhas análises no New York Times, estou realmente entusiasmado com o Windows Phone 7. É verdade, ninguém estava clamando por mais uma plataforma de software de smartphones — e pode a Microsoft realmente oferecer alguma coisa que estaria faltando no iPhone ou nos aparelhos Android? — , mas o design está excelente e completamente diferente do que tínhamos até agora. E a concorrência manterá Apple e Google bem alertas.

O que não significa, contudo, que este primeiro lote de telefones Windows Phone 7 está totalmente completo. Falta uma série de recursos típicos dos smartphones, — praticamente os mesmos que estavam faltando no primeiro iPhone: os recursos do copiar e colar, multitarefas, pastas de arquivos, video-chat, ringtones customizados e o recurso para enviar vídeos como mensagens MMS. A Microsoft já anunciou que adicionará muitos desses recursos nas atualizações do software.

De qualquer modo, eu salientei (como muitos fãs da Microsoft fizeram) que na verdade existem soluções para duas das limitações citadas acima.

Primeiro, notei que esses telefones não tocam vídeos Flash ou HTML5 na internet, o que os torna mais limitados em termos de vídeo do que o iPhone. “Portanto, nada de YouTube, Hulu, ou vídeos de notícias online”, escrevi.

Bom, não é bem assim. Existe um aplicativo para isso. Quando software final estiver liberado, quando você tentar ver um vídeo no YouTube, o sistema elegantemente se oferece para baixar e instalar um aplicativo para iniciar o YouTube. Depois disso, pode assistir seus vídeos sem problema.

Segundo, escrevi também sobre o programa agenda de endereços. “Se você tem centenas de amigos no Facebook, eles vão aparecer de modo desordenado na lista de pessoas que você contacta com frequência”. É verdade. Mas nas Configurações, há uma opção para você adicionar seus amigos do Facebook nos “cartões” da agenda de endereços, apenas se você já os catalogou na agenda por outros meios, se isso fizer algum sentido. De qualquer modo, é fácil eliminar esse efeito saturação do Facebook que eu descrevi, desde que você conheça esse recurso.

Previsivelmente, muitos dos meus detratores aproveitaram dessas omissões citadas para dizer que eu detesto a Microsoft, que sou um fanático pelo iPhone, do Android, blá-blá-blá. Nada disso é verdade (como eles saberiam se tivessem lido o artigo inteiro). A verdade é que mais um concorrente confiável na guerra dos telefones inteligentes só

vai tornar as coisas mais emocionantes – e só pode resultar em telefones melhores para todos nós.

E a Microsoft, na sua versão 1.0 do Windows Phone 7 fez um excelente trabalho.

* Texto originalmente publicado em 02/11/2010