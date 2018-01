Por Francisco Brito Cruz e Thiago Dias Oliva Você conhece alguém que já “xingou muito no Twitter”? Não é incomum vermos na Internet lamentações e reclamações sobre situações do cotidiano, por vezes recheadas de palavrões e expressões mais enérgicas. Não é preciso muito: aquele descaso no atendimento no banco ou na padaria; o brinquedo comprado