Por Thiago Oliva e Francisco Brito Cruz

Como seria um mundo em que encontrar informações na internet sobre pessoas de perfil público – juízes, ministros, promotores, políticos, celebridades, apenas para mencionar algumas categorias – fosse cada vez mais difícil? Essa situação parece um pouco absurda em tempos de crescente democratização do acesso à informação por meios digitais, mas pode tornar-se realidade em um futuro não muito distante no Brasil. Um “direito ao esquecimento” voltou a ser invocado como fundamento para a desindexação de resultados de pesquisa realizada por meio de buscadores na internet em ação em curso no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Denise Pieri Nunes, atualmente promotora de justiça no Rio de Janeiro, ajuizou demanda judicial contra Google, Yahoo e Microsoft em 2009 questionando a existência de resultados de buscas na internet envolvendo seu nome relacionadas a reportagens sobre suspeitas de fraude do XLI Concurso da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Na época, Denise foi reprovada no concurso. O Conselho Nacional de Justiça, ao analisar o caso, entendeu que não havia elementos suficientes para confirmar a fraude, mas reconheceu problemas em práticas adotadas pela organização do concurso, emitindo recomendações para os exames subsequentes.

A informação foi divulgada em uma série de sites como Conjur, Folha, dentre outros, apontando que Denise teria tido acesso a um dos gabaritos da prova com antecedência. Diante dessa acusação, ela alegou que a indexação dos resultados relacionados ao conteúdo estaria causando abalos à sua honra e pediu a filtragem dos resultados de busca por seu nome, desvinculando-a de quaisquer reportagens relacionadas aos fatos.

O caso chegou ao STJ no ano passado depois de o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro condenar os buscadores a instalarem filtros de conteúdo que desvinculassem o nome da autora das notícias sobre a suposta fraude, sob pena de multa diária, invocando genericamente um “direito ao esquecimento”.

O “direito ao esquecimento”, reconhecido no âmbito do caso Costeja vs. Google Espanha julgado em 2014 pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, foi definido, no contexto europeu, como um direito à desindexação em face de ferramentas de busca sempre que os direitos individuais à privacidade e à proteção de dados forem preponderantes em relação ao interesse público de acesso à informação.

No Brasil, muito embora tenhamos decisões aqui e ali reconhecendo um “direito ao esquecimento” – pautadas, sobretudo, no direito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem (art. 5º, X da Constituição) – não há entendimento consolidado nesse sentido. Ao contrário, em mais de uma oportunidade a Terceira Turma do STJ já decidiu que os buscadores “não podem ser obrigados a eliminar do seu sistema os resultados derivados da busca de determinado termo ou expressão”.

O julgamento do caso no STJ teve início em agosto de 2017 e dividiu os ministros, que começaram a divergir sobre qual deveria ser o argumento acolhido. Após o voto da Ministra Nancy Andrighi na linha da jurisprudência já consolidada do tribunal, o Ministro Marco Aurélio Bellizze abriu dissidência, defendendo que o caso seria excepcional e que não seria razoável que, passados mais de dez anos, a pesquisa pelo nome de Denise ainda resultasse em links relativos à suposta fraude – inclusive por ela não ter sido comprovada à época. O Ministro Paulo de Moura Ribeiro acompanhou o posicionamento do Ministro Bellizze e, em seguida, o Ministro Ricardo Cueva acompanhou a Ministra Nancy Andrighi. O placar está em 2 a 2 a ser desempatado no voto do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino.

E qual seria o problema de o STJ rever o seu posicionamento quanto à existência de um “direito à desindexação” nesse caso?

Os links a serem desindexados dos resultados de busca pelo nome de Denise dizem respeito a informações sobre o desfecho de um concurso público, por definição um procedimento elaborado com a finalidade de selecionar as pessoas mais aptas a exercerem determinado cargo público e, portanto, permeado pelo interesse de todos nós. Não é à toa que os concursos devem contar com regras bem definidas, ampla fiscalização e transparência: qualquer suspeita de fraude pode resultar, além da responsabilização dos envolvidos nas esferas cível e penal, na completa anulação dos exames eventualmente aplicados. Justamente por isso, qualquer informação nesse sentido deve estar amplamente acessível a todos interessados, inclusive por meio dos mecanismos de busca, principal instrumento de pesquisa na internet. Em um universo de bilhões de sites, o trabalho dos buscadores tornou-se essencial para quem deseja localizar determinada informação no ambiente digital.

Outro aspecto a ser levado em conta é que Denise, muito embora não tenha sido aprovada no polêmico concurso da magistratura, é hoje promotora de justiça e, portanto, uma autoridade, exercendo função pública de grande importância e prestígio no cenário nacional. Pessoas com esse perfil devem estar naturalmente mais suscetíveis ao escrutínio público, de modo que informações sobre a sua trajetória – como a participação em um concurso público, por exemplo – devem permanecer acessíveis. A desindexação, nesse caso, afetaria o direito de acesso à informação do público em geral. Nesse sentido, a própria decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia que declarou a existência de um “direito ao esquecimento” reconheceu que o perfil público da pessoa que pleiteia a desindexação deve pesar contra sua pretensão.

No caso de Denise, reconhecer de maneira excepcional seu “direito ao esquecimento” implicaria abrir uma brecha para que outros funcionários públicos – e quem sabe até outras pessoas com perfil público, como políticos e celebridades – passem a demandar o Judiciário em busca do “esquecimento” em relação a fatos que possam contrariar a imagem que desejam manter no espaço público. Desejamos mesmo conceder mais esse privilégio às autoridades?

***

Thiago Oliva é coordenador da área de liberdade de expressão do InternetLab. Francisco Brito Cruz é diretor do InternetLab.