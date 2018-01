por Dennys Antonialli, Francisco Brito Cruz e Mariana Giorgetti Valente

Na semana passada, o ator global Murilo Rosa venceu, em primeira instância, processo que movia contra o Google por conta da exibição de fotos íntimas não autorizadas. As fotos estariam acessíveis por meio do buscador e também do sistema de pesquisa por vídeos no Youtube.

O vazamento ocorreu em março de 2013, e Murilo alega inclusive ter sido contactado por pessoas que exigiam uma quantia em dinheiro para não divulgar imagens. O ator enviou quatorze notificações ao Google pedindo a remoção das imagens – sem sucesso. Por não ter sido atendido em suas notificações, o juiz fixou uma multa de R$50.000,00 à empresa, por danos morais.

Um ano antes, explodia o famoso caso envolvendo a atriz Carolina Dieckmann. Ela teve 36 fotos íntimas divulgadas na Internet de forma não autorizada, e também foi vítima de uma tentativa de extorsão. O caso causou comoção nacional e impulsionou a aprovação da Lei 12.737/2012, que ficou conhecida como Lei Carolina Dieckmann. A lei proibiu condutas específicas, dentre as quais a “invasão de dispositivo informático” para a obtenção de dados ou imagens. É o que teria acontecido em escandâlos recentes envolvendo celebridades como Jennifer Lawrence.

Fonte: Misy, Flickr. CC BY-ND 2.0

Não é difícil entender como esses casos têm se proliferado, e a ocorrência com famosos é só a ponta do iceberg. São fotos mais ousadas enviadas por aplicativos como WhatsApp ou Snapchat ou ligações de vídeo no Skype ou Google Hangout em que a conversa “esquentou”. Há também casos de má-fé de uma das pessoas, que registra encontros ou situações íntimas sem o consentimento da(s) outra(s).

Quando isso vaza, vem o pânico. Juridicamente, a solução mais óbvia é investigar e punir o responsável. Mas o que os afetados querem, em primeiro lugar, é tirar o conteúdo da rede. Evitar que isso seja visto por seus amigos. Pelos seus colegas de trabalho. Pela sua mãe.

E sumir com esse tipo de material é extremamente difícil. Ele se espalha com velocidade na rede, e vai sendo gravado nos dispositivos pessoais. A Internet não esquece.

É por isso que os olhos das vítimas voltam-se imediatamente aos intermediários que facilitam o acesso às imagens não autorizadas: os buscadores e as plataformas que hospedam conteúdos postados por seus usuários (como o YouTube). Mais do que buscar culpados, o importante é abafar o caso.

Há quem pense que a solução seria impor a esses atores um dever de impedir o acesso e a disseminação desses conteúdos. Isso significaria obrigar o WhatsApp a analisar todas as imagens antes de entregá-las aos destinatários, por exemplo. Ou o Google a avaliar a legalidade de tudo o que for exibido nos seus resultados de busca. Isso é inviável e indesejável.

A definição de qual papel deve ser conferido a tais intermediários fica então entre a cruz e a espada. Nudez e pornografia são em grande parte dos casos lícitas, cumprem funções e devem ser protegidas. Mas há casos em que a violação é gritante e não há qualquer interesse público na manutenção do conteúdo – na outra ponta da linha, não há direito à informação.

Foi com isso em conta que o Marco Civil da Internet tratou da questão de forma diferenciada. Quando o conteúdo envolve cenas de nudez ou de atos sexuais, a notificação do participante que não as autorizou torna o provedor responsável pelo conteúdo (não sendo necessária ordem judicial, como nos outros casos). Se não o remover, passa a responder subsidiariamente pelos danos que forem causados. Faz sentido. É uma forma de garantir que as imagens parem de circular o mais rápido possível.

Mas o pedido precisa ser feito por quem está retratado nas imagens, ou por seus representantes legítimos. Aí um desafio para os provedores, e um problema para todos nós: como ter certeza de que a pessoa que está pedindo a remoção é mesmo a pessoa retratada nas imagens? Muitas vezes, a tarefa é simples. Mas e as fotos sem rosto? E os vídeos no escuro? E se a notificação passar a ser feita por pessoas simplesmente interessadas em eliminar a pornografia da Internet?

Ainda que o (grave) risco aqui seja o bloqueio de conteúdos lícitos, é preciso enfrentar a questão da exposição indesejada do corpo e da intimidade na Internet, mesmo que este seja um tema delicado e que envolve tabus. E isso para proteger direitos humanos. Atos de misoginia, extorsão ou vingança por meio do vazamento de imagens íntimas têm se multiplicado na rede, com consequências nefastas. Por mais que o caso de Murilo Rosa seja grave, a fixação da multa por danos morais parece ter levado muito mais em conta o fato de o ator ser uma figura pública e o buscador uma empresa rica do que a divulgação das imagens em si. Será que o Judiciário vai olhar com o mesmo rigor para outros casos, envolvendo homens ou mulheres, globais ou não?