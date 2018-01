por Dennys Antonialli, Francisco Brito Cruz e Mariana Giorgetti Valente

A atriz Carolina Ferraz resolveu, em 2008, criar um site com o seu nome. Para isso, precisava registrar o “nome de domínio” “carolinaferraz.com.br”, isto é, precisava adquirir esse endereço virtual. Foi quando descobriu que alguém tinha sido mais rápido. E que o site que levava seu nome era dedicado a conteúdos diversos, inclusive pornográficos.

Poderia ser uma coincidência (uma única busca no Facebook com seu nome retorna mais de 90 resultados), mas não parece ser o caso. Mais que isso, descobriu que a empresa mineira responsável pelo registro já tinha feito o mesmo com outras 20 mil pessoas, na maioria celebridades brasileiras.

A prática é conhecida como cybersquatting: alguém tem a brilhante ideia de registrar um nome de domínio que possa ser do interesse de alguém no futuro. Se essa pessoa ou empresa fizer questão daquele nome, vai ter de pagar – e caro. No typosquatting, uma variante, o registro é feito com um nome de domínio semelhante, para potencialmente roubar o público – seria o caso de www.googl.com (que leva ao próprio Google; outros semelhantes levam a outros sites, e não os indicamos aqui por serem potencialmente perigosos).

Existem até mesmo os especuladores de nomes de domínio: o norte-americano Mike Mann é conhecido por ser um dos primeiros e mais ativos deles, tendo registrado, uma vez, 14.962 nomes de domínio em apenas 24 horas.

“To squat”, em inglês, é o ato de ocupar um espaço não ocupado ou abandonado. Ocupar um espaço como esse não é algo necessariamente ilícito, nem dentro nem fora da Internet. Na rede, no entanto, a prática pode envolver a violação de uma marca, levando o consumidor a erro, ou a mera má-fé, para se aproveitar da audiência de alguém.

No Brasil, o órgão responsável pela administração dos nomes de domínio “.br” é o NIC.br, braço operativo do Comitê Gestor da Internet. Durante muito tempo, o NIC.br não analisava a legitimidade do requerente para manter um domínio. Levava quem era mais rápido e registrava o domínio primeiro. O que determinava o cancelamento ou a transferência do registro era apenas a ordem judicial, que deveria levar em conta também a liberdade de expressão.

Isso mudou um pouco a partir de outubro de 2010, com a implantação do SACI-Adm, o Sistema Administrativo de Conflitos de Internet. Para tentar dar celeridade a problemas como o enfrentado pela atriz, o NIC.br desenvolveu um sistema de resolução de conflitos para que árbitros privados possam decidir se um nome de domínio em disputa deve ou não ser transferido ao reclamante. Ainda que não sejam definitivas, as decisões ajudam a encerrar muitos casos, que decidem não recorrer a processos longos no Judiciário.

Como o imbróglio envolvendo a atriz começou em 2008, o SACI-Adm ainda não existia e Carolina foi obrigada a entrar com uma ação judicial requerendo a transferência do domínio para si. Pediu também uma indenização.

No final de novembro deste ano, a segunda instância confirmou a decisão de primeira instância: o domínio deve ser transferido para a atriz e o NIC.br e a empresa mineira que utilizava o endereço terão de pagar uma indenização de R$ 100 mil reais. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) considerou que o NIC.br tem que exercer maior controle sobre os registros, a fim de evitar e sancionar casos de cybersquatting. Ou seja, o NIC.br deveria ter atendido o pedido direto da atriz, antes mesmo de ordem judicial.

O caso de Carolina é um típico exemplo de má-fe. A empresa que registrou o nome de domínio queria se aproveitar da fama da atriz para atrair visitantes desavisados para o site. É como usá-la de isca. Sendo assim, faz sentido a necessidade de reparação dos danos causados à sua imagem por parte da empresa.

Mas a responsabilização do NIC.br nem sempre pode ser vista com os mesmos bons olhos. E quando o nome de domínio for registrado por outra pessoa para fins legítimos? Pense no caso de homônimos ou no caso de um site com o nome de um político, para que sejam revelados fatos e realizadas críticas em relação à sua atuação. Mais uma vez, a decisão sobre esses casos deve ficar nas mãos do Judiciário, sob pena de se conferir a um órgão privado a responsabilidade de lidar com a nossa liberdade de expressão. E ela pode sair perdendo.