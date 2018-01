Por Mariana Giorgetti Valente e Natália Neris

Se o caso choca pela sordidez, fica pior saber que não para por aí. Só no Tribunal de Justiça de São Paulo há uma série de outros semelhantes.

No InternetLab estamos desde janeiro buscando entender como se dão os processos de violência baseada em gênero na Internet (clique aqui para ler mais sobre o projeto). Queremos saber que respostas o direito dá ao problema da exposição de imagens íntimas sem autorização, e que outras soluções seriam possíveis e adequadas. Analisamos decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo sobre o assunto para entender como a Justiça olha para esses casos.

O resultado tem sido, para nós, surpreendente. Esperávamos – talvez mesmo por ignorância – encontrar uma série de casos de fotografias e vídeos espalhados sem autorização, como aqueles que a mídia vem reportando e que os blogs feministas vêm denunciando, sob a expressão revenge porn ou pornografia de vingança. Há de fato alguns deles. Mas o que nos espantou foi a quantidade amplamente maior de casos em que a divulgação das imagens não chegou a ocorrer: a violência consistiu em ameaçar a divulgação delas, ou pedir algo em troca para não as divulgar.

Poderíamos seguir em frente, mas já fizemos nosso ponto: procurando entender o revenge porn e o que é, de um ponto de vista jurídico, utilizar a Internet para fins de violência de gênero, encontramos toda uma teia de violências que escapa à superfície. Percebemos uma vez mais que a violência escapa a definições fáceis, não está dentro ou fora da Internet, e não se permite constranger por um conceito aparentemente pronto como o de revenge porn.

O interessante, e de uma forma dolorida, é que foi exatamente essa a percepção geral que brotou da mobilização, nas duas últimas semanas, em torno da campanha #PrimeiroAssedio. As dezenas de milhares de relatos de assédio compartilhados por mulheres nas redes sociais tiveram como resultado mostrar com transparência cristalina como o problema do assédio é mais generalizado do que poderia parecer à primeira vista. O tabu e o silenciamento que envolvem as questões de sexualidade e papéis de gênero empurram para longe uma compreensão mais ampla dessas violências.

Que irônico que a Internet e as tecnologias digitais estejam sendo usadas para opressão, mas também sejam necessárias para desconhecidas se unirem e trazerem à ordem do dia a fina malha do machismo. As milhares de mulheres relatando suas experiências de assédio foram capazes de construir uma certa compreensão da violência generalizada, banalizada e naturalizada dos cotidianos, evidenciando que estamos tratando de estruturas sociais e culturais, e não de experiências particulares. Que poder isso tem! E que importância tem nos apropriarmos das tecnologias da informação e da comunicação, para escrever o código da nossa própria emancipação.

