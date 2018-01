Por Dennys Antonialli, Francisco Brito Cruz e Mariana Giorgetti Valente

Quem lê muito jornal pela Internet sabe: os comentários dos usuários são um mundo a parte. Divertidos, desconexos, inteligentes ou agressivos, eles exprimem as primeiras reações ao texto. Para os autores, são indicadores de como o texto foi recebido; para os jornais, demonstram o quanto a notícia fisgou leitores e polemizou. Para os leitores, é uma forma de exercer sua liberdade de expressão e veicular críticas ou elogios.

Foi um desses comentários que desagradou o ex-desembargador Orlando Manso. Ele teria sido atingido por um comentário ofensivo publicado em uma notícia do Jornal Tudo na Hora publicada em 2008. Segundo o magistrado, o jornal teria publicado a história pela metade, com o objetivo de instigar reações agressivas dos internautas. Diante disso, entrou com um pedido de indenização contra o jornal pela ofensa que teria recebido no comentário.

O Tudo na Hora, em sua defesa, tentou argumentar que não tinha obrigação de controlar previamente as manifestações das pessoas, e que a culpa pelo comentário era exclusiva de quem o fez. Além disso, afirmou, tinha removido os comentários assim que foi citado na ação.

Mas não teve sucesso. No fim de março deste ano, o Superior Tribunal de Justiça (responsável pela uniformização da legislação federal)

Documento condenou PDF

Apesar de reconhecer que decisões anteriores vinham determinando que intermediários não deveriam ser responsabilizados por comentários de usuários, o STJ entendeu que o caso do ex-desembargador é diferente. O motivo seria o fato de que esses comentários haviam sido postados no site de um jornal e não em uma plataforma de Internet, como um blog ou uma rede social. Sendo assim, os comentários “mesclam-se à própria informação” e filtrá-los faria parte da própria atividade jornalística.

O Marco Civil da Internet, aprovado em 2014, estabeleceu uma regra específica para esses casos: os intermediários, como o Jornal Tudo na Hora, não são responsáveis por conteúdos gerados por terceiros. Sua responsabilidade começa apenas a partir de uma ordem judicial determinando a retirada do conteúdo. Antes disso, a responsabilidade recai apenas sobre o autor. Como o caso envolvendo Orlando Manso aconteceu antes da aprovação da lei, o STJ não esteve obrigado a aplicá-la.

Mas deveria. Isso porque, ao responsabilizar os jornais pelos comentários dos usuários, o STJ acaba impondo a eles um ônus muito grande: como controlar o que é dito pelos leitores? Como definir o que pode incomodar ou ofender os autores?

Na semana passada, por exemplo, o nosso post sobre demissão por causa de fotos postadas na Internet recebeu muitos comentários. Em um deles, uma pessoa afirmava que nosso título era sem graça – e que com certeza tinha sido feito por “um estagiário que dormiu com o Bozo”. Não somos estagiários e nem dormimos com o Bozo, mas achamos bem engraçado. Imagine se o Facebook ou o Estadão tivessem obrigação de monitorar os comentários, e que pudessem ser responsabilizados caso nós tivéssemos nos sentido ofendidos. Na dúvida, para evitar um processo, o mais fácil seria censurar o comentário.

Parece desproporcional comparar um comentário inocente desses com uma ofensa mais pesada. É claro que há discursos que não devem ser protegidos pela liberdade de expressão, como os discursos de ódio, de incitação à violência ou preconceituosos contra minorias. Eles também circulam à solta pela Internet. Mas isso também não quer dizer que jornais necessariamente devam “fazer a limpa” nos comentários em cada uma das notícias por eles publicada. O autor de qualquer conteúdo postado na Internet pode sempre ser responsabilizado individualmente pelo que publicou.

Antes da Internet, a única possibilidade de um leitor comum interagir com um jornal ou revista era por meio das cartas, que são selecionadas e editadas pelos veículos. Se uma opinião não é corroborada pelo jornal, pode ser que ela não seja publicada. É interessante viver numa época em que qualquer pessoa pode se manifestar sobre o que leu, ainda que às vezes isso contrarie as opiniões dos jornais, dos autores e – por que não? – dos citados na matéria.

Se a Internet potencializou nossa capacidade de manifestação, é importante garantir que ela permaneça forte. A ameaça de responsabilização das empresas jornalísticas pelas opiniões veiculadas por seus leitores pode desestimulá-las a manter espaços interativos em suas plataformas e a dar voz aos usuários.