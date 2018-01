Por Ana Paula Lima, Carine Roos e Vanessa Guedes*

Atingir as causas que inibem a participação feminina na área de tecnologia é só o primeiro passo na construção dos valores que vão permear um mundo em completa transformação

Revoluções ocorrem sempre que novas tecnologias desencadeiam uma mudança profunda na economia e na sociedade. Vivemos uma revolução – silenciosa, disruptiva e extremamente veloz – orientada pelo desenvolvimento progressivo de tecnologias como inteligência artificial, nanotecnologia, biotecnologia, internet das coisas, carros autodirigíveis e impressoras 3D. Organizações influentes como o Fórum Econômico Mundial já reconhecem essa realidade.

Há uma revolução em curso e é fato que as mulheres querem fazer parte dela. A expressiva participação de mulheres no ativismo digital e o aumento das trocas entre elas por meio da Internet são amostras desse desejo. Contudo, tão importante quanto essas novidades é o estímulo à participação feminina em ciência e tecnologia: não apenas como consumidoras, mas também como produtoras de inovação.

Se a chamada Quarta Revolução Industrial (tema central das discussões do Fórum Econômico Mundial deste ano) vem mudando as estruturas da economia, do trabalho, dos relacionamentos e até da família, é fundamental que as mulheres consigam contribuir para a construção de paradigmas mais inclusivos e igualitários no novo mundo que vem-se moldando. A tecnologia certamente será um meio de estabelecer novos valores, uma vez que intermediará cada vez mais a experiência das pessoas com o mundo. Como vamos driblar a tendência dos algoritmos de mostrar mais aos homens vagas com remuneração maior ou como vamos garantir que aplicativos de relacionamento e tecnologias de realidade virtual voltadas ao sexo não reforcem a objetificação da mulher? Para influenciar os novos modelos, é imprescindível que mais mulheres trabalhem com tecnologia, mas a questão da falta de representativa feminina nessa área ainda é um enorme desafio.

Divisão sexual do trabalho

No Brasil, as mulheres recebem salários, em média, 25,5% mais baixos que os dos homens (Pnad 2014). Uma das causas para essa diferença é que profissões em áreas mais bem remuneradas, como Ciências da Computação e Engenharia, ainda são fortemente associadas ao universo masculino, ajudando a explicar o menor interesse de mulheres por esses campos. Essa tendência, no longo prazo, tem como consequência a acentuação da desigualdade de renda entre homens e mulheres. Ainda, em relação às mulheres negras, persiste a desigualdade de menores salários e ocupações mais desvalorizadas em relação às mulheres brancas.

As mulheres estão ocupando cada vez mais o mercado de trabalho, mas a sociedade ainda funciona como se as funções domésticas (cuidados com o lar, com as crianças, com os idosos) fossem de responsabilidade integral das mulheres. Uma relação óbvia, que tem sido motivo de discussão apenas em períodos eleitorais, é a ampliação do número de creches no Brasil. Conforme o relatório “Women, Business and The Law 2016”, do Banco Mundial, mulheres recebem mais em locais onde os governos fornecem infraestrutura de creches públicas. Nos países onde há esse apoio, as mulheres ganham duas vezes mais do que nos países que não oferecem.

No Brasil, dados do Pnad 2014 indicam que somente 22,4% das crianças têm acesso às creches públicas até os três anos de idade. Isso, somado ao insuficiente período de licença-paternidade, é um problema na vida profissional das mulheres, pois a maternidade pode implicar redução da jornada de trabalho com redução de salários e inviabilizar contratações.

A divisão sexual do trabalho tem influência tão forte na participação das mulheres no mercado, que, em 2012, o Google chegou a implementar medidas simples para atraí-las e mantê-las na empresa, como facilitar o encontro de candidatas mulheres durante o processo de seleção e aumentar o período da licença-maternidade. Embora sejam iniciativas bem-vindas, nada disso atinge o cerne da questão, que é a crença comum de que as mulheres são as maiores responsáveis pela família. É justo que as mulheres possam escolher se querem cuidar da casa e dos familiares, mas isso não pode ser um impedimento às mulheres que desejem conciliar a vida pessoal à profissional.

Como surgem as limitações

A questão é cultural e começa na infância. Quando os primeiros computadores começaram a ser produzidos em grande escala, eles não eram muito mais do que brinquedos. Você conseguia rodar um joguinho de corrida ou processar um texto e não mais do que isso.

O problema é que esses computadores pessoais foram inteiramente comercializados para meninos e homens. A ideia de que computadores pertenciam ao universo masculino se transformou em um mantra, tornando-se a história que as pessoas contam sobre a revolução da computação. Isso acabou por impactar a forma como os pais educam seus filhos e como os incentivam a seguirem as carreiras de ciência da computação e engenharia.

Um estudo divulgado em março de 2015 pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) mostra que na faixa dos 15 anos o desempenho escolar de meninas em várias disciplinas, inclusive matemática, chega a ser superior ao de meninos. O estudo aponta que mesmo nesses casos, os pais tendem a incentivar mais os filhos a seguirem as carreiras de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática do que as suas filhas.

“Vários fatores contribuem para moldar tais comportamentos, entre eles a educação familiar, o trabalho de professores em sala de aula e a forma como os jovens passam o tempo de lazer. Os estudantes, sejam eles meninos ou meninas, têm o mesmo potencial”, aponta o estudo. Dessa forma, pais, professores e a sociedade são responsáveis por dar a essas meninas e meninos chances iguais para se sentirem realizados na escola e na vida.

A história esquecida das mulheres na tecnologia

Embora as mulheres tenham feito contribuições fundamentais para a ciência, o campo científico não só dificultou a participação feminina, como também as manteve afastadas das oportunidades de reconhecimento.

No campo das ciências tecnológicas não foi diferente: elas permaneceram invisíveis e a sua contribuição desconhecida, mesmo sendo pioneiras na área. Em Technology and Culture, Jennifer Light afirma que “a omissão da mulher na história da computação perpetua o mal entendimento da mulher como desinteressada ou incapaz nessa área”.

Hoje a matemática Ada Lovelace é considerada a primeira pessoa a programar um computador no mundo. Ela inventou diversas técnicas de programação, entre elas a estrutura de comandos condicionais if-then e os conceitos de matrizes e loops. Em sua época, Ada foi muito mais reconhecida por ter ajudado na documentação das ideias do inventor Charles Babbage do que pelas suas valiosas contribuições para o avanço da ciência da computação.

Grace Murray Hopper é outra precursora da área. A matemática e física é reconhecida hoje pela sua contribuição no desenvolvimento do primeiro compilador, além de sua contribuição no desenvolvimento da linguagem COBOL, muito utilizada na infraestrutura de bancos. Hopper também é a responsável pelos termos bug e debug.

Ainda vale mencionar as seis mulheres (Kathleen Antonelli, Jean Jennings Bartik, Fraces Holberton, Marlyn Melzer, Fraces Spence e Ruth Teitelbaum) que programaram o ENIAC, o primeiro computador eletrônico do mundo. Elas optaram por essa carreira por terem habilidades em matemática, enfrentando discriminação por não terem optado por profissões supostamente adequadas às mulheres. No total, 75 mulheres participaram do projeto. Apesar de serem maioria, elas não possuíam o mesmo respeito que os homens também envolvidos no projeto.

A partir da década de 1980, com o advento da computação pessoal e a explosão comercial do mercado de informática, os homens consolidaram sua predominância no mercado de inovação tecnológica, ocupando cargos de liderança e perpetuando o domínio masculino na área. Não é estranho que uma vez que uma área se torne rentável, ela imediatamente exclua a mão de obra feminina? Pois o contrário também confirma a teoria. A história da feminização do magistério prova que a partir do momento em que baixos salários fazem parte da realidade de uma profissão, não é comum que ela – se já não for – passe a conter mais mulheres em seu contingente trabalhador.

Mulheres em cargos executivos

Apenas 5% de cargos de chefia e CEO de empresas são ocupados por mulheres. Essa é a constatação da pesquisa feita pela Organização Internacional do Trabalho em 108 países. Segundo a OIT, as mulheres ainda não estão bem representadas em posições de alto comando. O relatório sinaliza que, no Brasil, o índice de ocupação feminina nesses cargos está por volta de 5% a 10%. China, Itália e México estão no mesmo patamar. Os melhores desempenhos foram registrados em Noruega, Suécia e Reino Unido, com um índice de mais de 20%.

O documento mostra ainda que houve um salto grande nos últimos anos em relação aos cargos médios e sêniors. No Brasil, a mão de obra feminina nesses cargos chegou a 37,3% em 2012, último ano com dados disponíveis.

No mercado de tecnologia o padrão se repete. Conforme relatório apontado pela empresa de mídia CNET nos Estados Unidos, a Microsoft possui 29,1% de mulheres constituindo a força de trabalho dessa empresa, sendo que apenas 16,6% ocupam posições técnicas e 23% estão em cargos de liderança. O Twitter informou que as mulheres preenchem 10% das vagas técnicas e que 21% tem cargos de liderança. E as mulheres Googlers são responsáveis por 17% dos empregos de tecnologia da gigante de busca, enquanto apenas 21% gerenciam outras pessoas.

Vale ressaltar que, para a OIT, a igualdade de gênero é cada vez mais vista como algo positivo para os negócios. “A participação crescente de mulheres no mercado de trabalho tem sido o motor principal do crescimento global e da competitividade.”

Listamos abaixo algumas recomendações que a OIT apresenta para promover as mulheres a cargos de gerência:

– Políticas anti-assédio;

Políticas anti-assédio; – Sensibilização da gerência a respeito de estereótipos de gênero e diversidade;

Sensibilização da gerência a respeito de estereótipos de gênero e diversidade; – Encorajar funcionários homens a participarem dos cuidados da família (dispensa, carga horária, etc);

Encorajar funcionários homens a participarem dos cuidados da família (dispensa, carga horária, etc); – Arranjos flexíveis de trabalho (horário e local – trabalho remoto);

Arranjos flexíveis de trabalho (horário e local – trabalho remoto); – Encorajar exemplos de mulheres gerentes e utilizá-los como inspiração;

Encorajar exemplos de mulheres gerentes e utilizá-los como inspiração; – Plano de carreira para ambos os gêneros;

Plano de carreira para ambos os gêneros; – Apoio no cuidado de crianças e idosos;

Apoio no cuidado de crianças e idosos; –Promover mulheres a cargos estratégicos, e não apenas em recursos humanos e no setor financeiro.

O estudo da OIT revela ainda que “a menos que ações sejam tomadas imediatamente, serão necessários 100 ou 200 anos para que seja alcançada uma paridade em relação aos altos cargos”. Ou seja, pelo ponto de vista das mulheres, atingir as causas que inibem a liderança feminina no trabalho é só o primeiro passo dessa revolução em curso.