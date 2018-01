Na última sexta-feira, 19, no Google Campus, tive a oportunidade de conhecer e ouvir o pitch de mães empreendedoras que estão passando pelo Pulse, programa de aceleração da B2Mamy, primeira e única aceleradora de negócios para mães empreendedoras.

A proposta do evento foi trazer conhecimento e conexões para os negócios selecionados, introduzindo as mães ao mundo das startups e gerando a elas oportunidades de ascensão profissional.

Ao todo, 13 empreendedoras puderam apresentar seus projetos e receber feedbacks de uma banca de jurados que avaliaram quesitos como o pitch, o modelo de negócios, a estratégia de escala, e o impacto social gerado pelo negócio. Após 3 meses de aceleração, elas retornam para compartilhar suas experiências após o programa, além dos resultados financeiros e operacionais conquistados.

Entre os projetos contemplados pela aceleração, está a plataforma YouMomY, da Carolina Monnerat, que oferece serviços de fisioterapia especializados para gestantes, além de conteúdos e dicas sobre o universo materno; e também a Doutor Criança, da Ruth Franco, uma clínica de pediatria a preços acessíveis com médicos recém formados do Hospital das Clínicas.

Além do programa de aceleração PULSE, a B2Mamy oferece programas para mães que querem empreender (B2Mamy Start) e para aquelas que já empreendem e precisam de orientação em relação ao plano de marketing, financeiro e estratégico (B2Mamy Hands on). Durante todo o ano são ministrados workshops presenciais e online, além de rodadas de negócio para o networking entre as participantes.