Estrelas além do tempo (Hidden Figures) é um filme marcante, mas não por contar a história norte-americana da corrida espacial nos anos 60. O cerne da narrativa está nas dificuldades vividas por mulheres e, em particular mulheres negras, em conquistarem o seu devido reconhecimento tanto na ciência, como na engenharia.

Naquela época, o trabalho de processamento de dados era feito não por máquinas, como os computadores digitais modernos, mas sim por mulheres, conhecidas como “computadoras”. Enquanto o trabalho intelectual era feito por cientistas, todos homens brancos, o trabalho braçal de mera execução manual dos cálculos era delegado às mulheres.

A personagem inspirada no caso real de Katherine Johnson foi alocada para o departamento do planejamento da missão orbital de John Glenn como uma assistente revisora de cálculos. Entretanto, ela ousou propor novas abordagens no método científico empregado para a definição dos parâmetros de voo. Inclusive chegou a ser acusada de praticar espionagem para o programa espacial soviético pois demonstrou ter conhecimentos que supostamente deveriam estar fora de seu alcance devido às políticas de sigilo empregadas no departamento. Katherine não possuía as mesmas credenciais que os cientistas para acessar certas informações.

Katherine enfrentou grande dificuldade em ter seu nome reconhecido como co-autora dos relatórios que ajudou a redigir. Teve o tal reconhecimento recusado reiteradas vezes com a alegação de que “computadoras não publicam artigos”. Enfrentou também dificuldades de participar de reuniões técnicas do alto escalão da NASA, pois essas eram exclusivamente restritas a homens.

Da mesma forma, o filme conta a história real de Dorothy Vaughan e Mary Jackson, que enfrentaram diversas barreiras para o sucesso profissional. Dorothy só conseguiu conquistar a sua devida promoção após estudar por conta própria a linguagem de programação FORTRAN e, em seguida, demonstrar suas habilidades operando clandestinamente um computador milionário recentemente instalado no departamento, o IBM 7090. Já Mary Jackson, teve que abrir um processo na justiça para conquistar o direito de se inscrever em um curso que era ministrado em uma faculdade exclusiva para homens brancos. Esse era o único pré-requisito que Mary ainda não tinha para se candidatar a um cargo de engenharia na NASA.

Vale destacar que Al Harrison, o diretor da missão encenado por Kevin Costner, foi diversas vezes corajoso ao remover estruturas de segregação que estavam na época instituídas na NASA, como os banheiros apenas para negros e a participação de uma mulher em reuniões da diretoria executiva. Entretanto, mesmo esse personagem que demonstrou empatia pela situação das mulheres negras, só conseguiu enxergar os problemas após a própria Katherine, em momento de desespero, ter levantado a voz demandando respeito. O fato de um banheiro para mulheres negras estar localizado a quase 1km de distância do departamento, era até então absolutamente invisível para Al Harrison, que apenas indagava sobre os motivos para os frequentes atrasos de Katherine.

A importância de termos um filme como Hidden Figures nas telas de cinema do mundo todo reside justamente nos fatos “invisíveis” sobre os quais muitas pessoas e empresas não se dão conta, mas que minam a participação de mulheres no mercado de tecnologia e no incentivo à sua participação nos campos da ciência, matemática e engenharia.

Em outro texto publicado anteriormente aqui no blog Faça Você Mesma com o título “Por que as mulheres saem da área de tecnologia – e como evitar isso” mencionamos a conclusão de uma extensa pesquisa que mostra que mulheres abandonam a indústria tecnológica porque “são tratadas injustamente, recebem salários menores e apresentam menos chances de serem promovidas do que seus colegas do sexo masculino”.

O que mudou da década de 60 até hoje? Por quanto tampo ainda não teremos reconhecimento pleno pelo nosso trabalho? Até quando não seremos creditadas por muitas de nossas ideias e projetos desenvolvidos dentro das empresas? Quando teremos salários iguais pelas mesmas competências que homens em cargos equivalentes? Não sermos assediadas dentro do ambiente de trabalho e termos que “fingir” que não é com a gente? Ou então taxadas de loucas por não concordarmos com determinadas situações que nos são impostas?

Mulheres como Katherine Johnson levaram cerca de 60 anos para serem reconhecidas e quase não tiveram tempo de receber essa homenagem em vida. Somente em 2015, com 97 anos de idade, Katherine recebeu das mãos do ex-presidente Barack Obama a Presidential Medal of Freedom – a maior condecoração que um civil pode receber nos Estados Unidos. E apenas em maio de 2016, a NASA inaugurou um centro de pesquisa batizado com seu nome.

Isso significa que provavelmente muitas outras mulheres estiveram nessa mesma situação sem receber o seu devido reconhecimento. Quantas mulheres e meninas de hoje em dia não terão o seu potencial plenamente desenvolvido por completo por conta da falta de mulheres-modelo? Não porque essas mulheres não existam, mas porque permanecem ocultas sem o seu devido reconhecimento.

Carine Roos é consultora de tecnologias digitais e idealizadora da UP[W]IT, iniciativa de criação de workshops temáticos para o fortalecimento das mulheres no setor de tecnologia.