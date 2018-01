Que o mercado de tecnologia enfrenta falta de profissionais mulheres, todos nós já sabemos. Aliás, estamos até bem cansadas de ouvir falar nisso. Ler sobre isso. Discutir a questão. Viver o problema no dia a dia. Mas o quanto das nossas atitudes diárias são pensadas a fim mudar esse cenário de fato?

Quem pariu o processamento de dados?

O mundo digital nasceu como uma extensão dos acervos e arquivos onde as pessoas guardavam dados de maneira infinita em armários e gaveteiros etiquetados, numerados, extremamente organizados. Quem fazia isso? As secretárias. Logo que o processo de armazenamento e organização de dados migrou das pastas de papel para os terminais de computador, essas mesmas mulheres mantiveram a responsabilidade por esses arquivos, que passaram a digitalizar. Todas as fotos antigas que registram a operação dos primeiros computadores (como o famoso ENIAC)¹, nos idos dos anos 1940, mostram equipes inteiras de mulheres programando essas máquinas. E exatamente cem anos antes disso, em 1842, quando a primeira máquina analítica foi concebida, a única pessoa capaz de desenvolver um algoritmo para fazê-la funcionar foi uma mulher – a famosa Ada Lovelace.

A história das mulheres está intimamente ligada à história do mundo digital, e ousaria dizer que essa conexão é um clássico exemplo de backlash. Até os anos 1980, as mulheres eram dominantes na área de Processamento de Dados – nome antigo da Ciência da Computação -, e não é coincidência relacionar o nível hierárquico dessas programadoras com a relação que o mundo todo tinha com o meio digital nessa época.

Os computadores eram do tamanho de salas e precisavam de uma equipe inteira para serem programados. Essas máquinas eram restritas ao uso por empresas e universidades (instituições com muitos dados para armazenar) – e ainda eram apenas um depósito de arquivos e processamento de informação. Com o surgimento dos computadores pessoais, em meados dos anos 1980, a indústria dos computadores passou a ser um novo ramo rentável para o mercado. O que acontece em paralelo nessa época, na mídia? Cria-se o estereótipo do nerd programador por meio de filmes, séries de televisão e publicidade infantil. Esse esterótipo se estende e alcança seu auge durante os anos 1980, época em que a maior parte da mídia exibida na televisão brasileira vem dos Estados Unidos, país onde se reafirmava que cada adolescente seguia um padrão pré-formatado em refeitórios de escolas de ensino médio. Nesse imaginário não existia espaço para uma menina que se interessasse por computadores. Ser programadora virou sinônimo de ser nerd, e apenas os meninos eram nerds nessa época. Às meninas coube o ideal da cheerleader ou da estranha.

No momento em que o mercado da computação se abre, os homens passam a dominá-lo. O Processamento de Dados deixa de ser apenas um curso técnico e torna-se a faculdade de Ciência da Computação ou Sistemas da Informação. Muitos artigos e pesquisas mostram claramente o declínio do número de mulheres estudantes na área, caindo drasticamente durante os anos 1990. É exatamente nessa época que a Internet aparece com força e entra na rotina das pessoas do mundo todo, preparando o terreno para o próximo século, a era digital.

O que elas são hoje?

Tecnologia é mato. Quem faz a tecnologia e a internet são as pessoas; a tecnologia por si só é apenas um instrumento, um meio onde a informação se propaga. No momento em que as pessoas responsáveis pelo desenvolvimento desse meio se atêm a um perfil restrito ou excluem a diversidade, o modo como a tecnologia é construída se retém ao que esse grupo restrito acredita. Isso não diz respeito apenas ao campo técnico, mas também ao cerne das questões legais envolvendo a internet.

A humanidade nunca teve meios tão sofisticados e eficientes para se comunicar. Nos anos 2000, em pouco mais de dez anos desenvolvemos plataformas de troca de informações importantes. O próprio conceito de ‘rede social’ veio com essa tomada dos novos jeitos de se comunicar. Os computadores deixam de ser apenas depósitos e organizadores de informação para serem fontes de entretenimento e meios de comunicação. Podemos argumentar que os grupos para troca de ideias sempre estiveram presentes na história da humanidade, mas sabemos que nunca antes tivemos acesso a todos eles de uma vez só. A tecnologia digital derrubou barreiras geográficas, temporais e democratizou a informação. Mas ainda não democratizou o seu desenvolvimento.

Como no mundo do Rock’n’Roll, as mulheres viraram groupies na tecnologia, no meio nerd, nos grupos de game, em qualquer coisa relacionada a bytes. Os principais fóruns de debate da internet, como o 4Chan, são reconhecidos espaços hostis a qualquer usuário que use um nome feminino. Muitas meninas usam nicknames masculinos para jogar online, e não é à toa. O estereótipo do nerd gamer também se fortaleceu e às mulheres foi delegado o espaço do ódio, do estranhamento e da deslegitimação. A grande sensação é que muitos homens acreditam que para se relacionarem com tecnologia – tanto para desenvolvê-la quanto para usá-la como entretenimento – precisaram sofrer muitos anos sendo “os excluídos”, pessoas incapazes de estabelecer relações saudáveis com pessoas do gênero oposto, e de alguma forma, reduzidos. E quando eles enxergam mulheres ocupando os mesmos espaços, divertindo-se com tecnologia e criando soluções com tecnologia, eles sentem que perderam seu espaço de segurança. É como se as mulheres fossem uma ameaça.

Para onde elas vão?

Toda vez que falamos “precisamos de mais mulheres na tecnologia” sem pensar no que estamos fazendo com aquelas que já estão ali dentro agora, um vídeo de gatinho é deletado do Youtube. Já dizia a lenda. Não há transformação sem reflexão, sem mudança individual e sem exercício diário. É necessário olhar para as programadoras e as gamers que estão ao nosso lado hoje. Ouvi-las. Enxergá-las de verdade. Repensar o espaço que elas ocupam e como nos sentimos em relação a sua presença nos ambientes – offline e online – que dividimos com elas. Há de se mudar o futuro agindo no presente.

*Vanessa Guedes é co-fundadora do MariaLab e escritora de ficção morando em Estocolmo