Festivais de tecnologia, criatividade e inovação são uma atração no mundo todo. São Paulo se consolida nessa cena, com a segunda edição da São Paulo Tech Week (SPTW), que acontece ao longo desta semana. A programação conta com mais de 200 atividades, a maior parte delas gratuita. Confira abaixo a seleção do Blog.

08/11/16

WeAr Festival

O tema do festival são as tecnologias vestíveis (wearables) e o futuro da moda. A programação inclui palestras, oficinas, exibição de peças e instalações de realidade virtual. Becca McCharen, fundadora da marca Chromat, e Clara Daguin, estilista que desenvolve um trabalho em alfaiataria ornamental com fibra óptica, estão entre as confirmadas. Entre as atividades que destacamos estão a palestra da engenheira de inovação Karolina Cengija, sobre as oportunidades para os profissionais da moda na área de tecnologia, e a oficina “Criando um acessório responsivo com sensor de iluminação”, da Lina Lopes (Lilo.zone). Inscrições para a lista de espera. Saiba mais.

Horário: 8h às 22h30

Local: Centro Universitário Belas Artes (Rua José Antônio Coelho, 879 – Vila Mariana)

Valor: A partir de R$ 160

Oficinas do FabLab Livre SP

O FabLab Livre SP oferece pelo menos quatro atividades na terça-feira. Tem modelagem e impressão 3D para iniciantes no CEU Heliópolis; introdução à eletrônica no CFC Cidade Tiradentes; e primeiros passos em arduino no Centro Cultural Vergueiro, às 14h. Um pouco mais cedo, às 9h, na Casa da Memória de Itaquera, será dada uma aula introdutória à linguagem de programação HTML. Clique aqui para se inscrever e obter mais informações.

Locais: CEU Heliópolis (Estrada das Lágrimas, 2385 – Heliópolis); CFC Cidade Tiradentes (Av. Inácio Monteiro, 6900 – Cidade Tiradentes); Centro Cultural São Paulo (Rua Vergueiro, 1000 – Paraíso); e Casa de Memória de Itaquera (Rua Antônio Carlos de Oliveira Cesar, 97 – Itaquera).

Valor: Gratuito

09/11/16

MulheresDigitais.Org

O meio digital é o ponto comum das três palestras organizadas pelo grupo MulheresDigitais.Org. Às 19h, a analista de sistemas e fundadora do Blogueiras Negras, Maria Rita Casagrande, fala sobre o projeto “Por Mais Mulheres” e sobre como ele pode tornar o mercado digital mais justo para todas. Às 20h, Ira Croft, Juliana Ponzilacqua e Deborah Cabral, do Mundo Freak Confidencial, conversam com o público sobre a importância de um podcast feito por mulheres e para mulheres. Às 21h, as criadoras da Atena Haus, Natália Fava e Vivian Vianna, explicam a importância do modelo Netflix para o empoderamento feminino. Inscrições aqui.

Horário: 19h às 22h

Local: House of Learning (Rua Dr. Virgilio de Carvalho Pinto, 69 – Pinheiros)

Valor: Gratuito

O Futuro do Trabalho

Chris O’Neil, CEO da Evernote, fala sobre futuro do trabalho, tecnologia, experiência do usuário, inovação e os aprendizados que teve em sua empresa. Inscreva-se.

Horário: 9h30 às 12h

Local: Google Campus (Rua Oscar Porto, 70 – Auditório)

Valor: Gratuito

Design e Inovação

A Unibes Cultural cede espaço para duas palestras que falam sobre a contribuição do design para a inovação. Às 19h, Carine Roos explica por que equipes diversas são importantes para o design de produtos. Às 19h30, Ellen Kiss Meyerfreund (Itaú Unibanco) e Charles Bezerra (Swarms Consultoria) conversam com Lidia Goldenstein (LGoldenstein Consultoria e Fundação Bienal) sobre o novo papel do design na economia de grandes corporações.

Local: Rua Oscar Freire, 2500 – Sumaré

Valor: Gratuito

Palestras sobre empreendedorismo

Duas apresentações ainda estão com inscrições abertas: a do CEO da 99 Jobs, Eduardo Migliano, e a de Daniel Gurgel, co-fundador da Polifonia.

Migliano vai enumerar bons motivos para empreender em tecnologia, além de compartilhar sua experiência à frente da 99 Jobs. Gurgel fala sobre protagonismo criativo e desafios futuros.

Local: Fecap (Av. da Liberdade, 532 – Liberdade)

Horários: 19h às 20h40 (Migliano) e 21h às 22h40 (Gurgel)

Valor: Gratuito

Oficina de Front-End (parte 1)

Promovida pelo Desprograme, essa oficina vai ensinar os primeiros passos para a criação de um site. Nesta primeira parte, você vai aprender noções básicas de HTML, que é uma linguagem usada para estruturar uma página web, e CSS, utilizada para customizar um site. A segunda parte da oficina acontece no dia 12/11 e será sobre Boostrap, framework criado pelo Twitter para customizar um site. Qualquer pessoa pode se inscrever nas duas oficinas ou em apenas uma delas. Clique aqui.

Horário: 19h às 22h

Local: Coletivo Digital (Rua Cônego Eugênio Leite, 1117, Pinheiros)

Valor: Gratuito

10/11/16

Livros não somem, mudam

Tecnologia também é para o pessoal de Humanas. Isso é o que vai mostrar essa atividade da SPTW, que promove um bate-papo entre startups do mercado editorial. O assunto central é a relação de livros, revistas e outras publicações com os meios digitais. Ubook, Kidint e Árvore de Livros trazem seus pontos de vista sobre inovação. Thiago Gringon, da Kreakatali, será o mediador da conversa. Inscreva-se.

Horário: 19h

Local: Oddball Creative Coworking (Rua Santa Cruz, 541 – Vila Mariana)

Valor: Gratuito

Oficinas do FabLab Livre SP

Se você quer aprender modelagem e impressão 3D, a chance é dupla. Às 10h, no Centro Cultural São Paulo, será dada uma oficina introdutória sobre o tema. Poucas horas mais tarde, às 13h30, será a vez do Espaço São Luís abrir as portas para a mesma atividade.

Entre 14h e 18h, o Fab Lab Chácara do Jockey promove um ateliê de marcenaria em luminárias. Imperdível. Mais informações no site do FabLab Livre SP. Inscreva-se para participar.

Locais: Centro Cultural São Paulo (Rua Vergueiro, 1000 – Paraíso); Espaço São Luís (Rua Bacabinha, 280 – São Joaquim); e Fab Lab Chácara do Jockey (Rua Santa Crescência, 323 – Vila Sônia)

Valor: Gratuito

11/11/16

Costura de Relações, Uma Arte High Tech e High Touch

Andréa Fortes é comunicadora de formação e costureira de relações por vocação. Nessa palestra, ela usa uma abordagem multidisciplinar para falar sobre cultivo de relações, construção de projetos, tecnologia e humanidade. Inscrições aqui.

Horário: 19h

Local: Escola Britânica de Artes Criativas (Rua Mourato Coelho, 1404 – Pinheiros)

Valor: Gratuito

12/11/16

Workshop de front-end (parte 2)

Se você não fez a primeira parte da oficina no dia 09/11, não tem problema. O objetivo dessa atividade será o ensino de noções de Boostrap, ferramenta que ajuda a personalizar uma página web. Inscrições aqui.

Horário: 14h às 17h

Local: Coletivo Digital (Rua Cônego Eugênio Leite, 11117 – Pinheiros)

Valor: Gratuito

Oficinas do FabLab Livre SP

Quem não conseguiu fazer a oficina de modelagem e impressão 3D durante a semana tem mais uma oportunidade no sábado, no Fab Lab Centro de Formação da Cidade Tiradentes, às 9h. No mesmo horário, o Fab Lab Olido Cibernarium oferece oficina de scratch, com foco na criacão rápida de jogos. Também às 9h, o Espaço São Luís sedia um ateliê introdutório de marcenaria. É preciso se inscrever para participar.

Locais: Fab Lab Centro de Formação da Cidade Tiradentes (Av. Inácio Monteiro, 6900); Fab Lab Olido (Av. São João, 473 – República); Espaço São Luís (R. Bacabinha, 280 – São Joaquim)

Valor: Gratuito