Construir tecnologias com inteligência artificial é uma atividade relativamente complexa. É preciso o entendimento avançado de matemática, estatística e até de neurociência. A criação de redes neurais e algoritmos de aprendizado de máquina até recentemente era restrita a poucos, tanto pela complexidade tecnológica como pela demanda computacional, que exige alto poder de processamento ao qual nem todos tinham acesso.

Entretanto, o desenrolar de algumas tendências combinadas tem mudado essa realidade. De um lado, a conhecida Lei de Moore, que “decretou” que o poder de processamento das máquinas dobraria a cada 18 meses, vem sendo confirmada há anos, trazendo processados cada mais poderosos e acessíveis ao mercado. De outro, a computação em nuvem, pela qual é possível acessar servidores e seus processadores remotamente, alugando-os apenas pela tempo necessário e pegando pelo processamento utilizado. Uma startup não precisa mais investir em caros servidores ou em montar um data center. Basta alugá-los na cloud pelo tempo necessário. Para fechar, a tendência de consumir também software na forma de serviço, pagando pelo que usar, aliada a arquiteturas baseadas em microserviços e APIs – basicamente um formato de comunicação em nuvem entre componentes de software -, permite o acesso a algoritmos complexos de aprendizagem de máquina, redes neurais, reconhecimento de linguagem natural em texto e som, síntese de voz, dentre outros, com a mesma simplicidade em que se acessam servidores virtuais na nuvem.

É possível com alguns cliques no painel do Watson, da IBM, treinar uma inteligência artificial para ler e reconhecer informações em textos não estruturados, escritos em linguagem comum, como esse aqui, ou mesmo criar robôs de bate-papo que se comunicam com humanos via texto, os chamados chatbots. O Google oferece acesso público a suas APIs de reconhecimento de imagens, que conseguem identificar, contar e apontar objetos dentro de uma foto, dentre dezenas de outras. Amazon e Microsoft não ficam de fora e estão também oferecendo suas soluções. Até a Oracle, até então pouco conhecida nesse setor, entrou na disputa, oferecendo serviços de nuvem com uma infinidade de APIs que usam inteligência artificial adaptativa e aprendizado de máquina para melhorar os resultados de aplicações.

Todo esse poder de fogo está disponível a custos extremamente acessíveis para qualquer um com conhecimentos relativamente básicos de computação, permitindo a startups lançaram soluções de alta complexidade de forma rápida. Tudo isso alimenta uma nova revolução a caminho, que promete trazer um nível de automatização sem precedentes, aumentando muito a eficiência de todo tipo de processos, ao mesmo tempo em que ameaça milhões de empregos. Só o tempo dirá como vamos lidar com essa revolução no futuro, mas a oportunidade para empreendedores que pretendem criar novos serviços e soluções é gigantesca.