Imagem: Ato do Banco Central que aparecia na página do Banco Neon nesta manhãO dia de hoje amanheceu com notícias bombásticas para dois dos principais bancos digitais brasileiros. O Banco Neon teve sua liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central, por “graves violações às normas legais e regulamentares”, segundo o ato publicado. Com isso, as operações da fintech foram suspensas, o siste substituído por um aviso do BACEN e o aplicativo encontra-se “em manutenção” nesta manhã.

No mesmo dia, foi revelado um suposto vazamento de dados de 300 mil clientes do Banco Inter, incluindo dados pessoais, de cartões de crédito e débito e senhas. As informações foram relevadas por um hacker que supostamente roubou os dados e revelou parte deles ao site Tecmundo, que confirmou dados de boa parte dos clientes. O banco, entretanto, nega o ocorrido.

Chama atenção o momento em que ambos os casos ocorrem. O Banco Neon tinha acabado de anunciar hoje um grande aporte de investimentos, de R$ 72 milhões, um dos maiores na chamada fase Série A no Brasil. Já o Inter acabou de abrir seu capital, com suas ações sendo negociadas na bolsa de valores B3.

O Banco Inter divulgou nota sobre o caso (veja abaixo na íntegra). Por ela, afirma que recebeu tentativa de extorsão. Embora a nota fale que não houve danos à estrutura tecnológica ou ao “ambiente externo”, não fica claro se efetivamente ocorreu o vazamento dos dados ou não.

Eu falei com fontes próximas a ambos. Apurei que, no caso do Neon, a equipe foi pega de surpresa com a notícia da liquidação enquanto comemorava o aporte de investimentos. Além disso, o Neon tem duas empresas, a Neon Pagamentos, que gere o cartão de crédito e a conta digital e o Banco Neon, que estava se inserindo no segmento bancário. Foi a segunda que sofreu a liquidação, portanto os clientes de cartões e contas digitais podem ficar mais tranquilos, uma vez que seus serviços e saldos não seriam afetados. Já no caso do Inter, chama a atenção o oportunismo do momento do suposto vazamento, bem no início da abertura de ações.

Pelos grupos de empreendedores de startups nos aplicativos de mensagens, não se falava em outra coisa. Muitos apontavam a coincidência dos acontecimentos e especulavam sobre um possível envolvimento de lobby dos grandes bancos comerciais. “Tudo o que eles querem é que as pessoas fiquem com medo dos bancos digitais”, disse um deles. Motivos não faltariam. Nessa mesma semana, o banco americano J.P. Morgan publicou pesquisa sobre o processo de abertura de conta-corrente por meio digital em dez instituições financeiras brasileiras e concluiu que os bancos digitais estão na frente. Os melhores colocados? Inter e Neon.

Ainda é cedo para avaliar os impactos desta notícia para fintechs, mas certamente, os empreendedores desse setor deverão redobrar sua atenção sobre questões regulatórias e de segurança da informação.

Nota divulgada pelo Banco Inter

O Banco Inter comunica que foi vítima de tentativa de extorsão e que imediatamente constatou que não houve comprometimento da segurança no ambiente externo e nem dano à sua estrutura tecnológica. A companhia esclarece, ainda, que comunicou o fato às autoridades competentes e a investigação corre em sigilo.

Reforça também que, conforme a Lei 5.250/1967, Art. 16, é crime a divulgação de “notícias falsas ou fatos verdadeiros truncados ou deturpados” a respeito de instituição financeira, ou para causar “perturbação da ordem pública ou alarma social”.

Esse post foi atualizado para incluir posicionamento do Banco Inter e será atualizado ao longo do dia caso haja novos posicionamentos das empresas.