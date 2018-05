Seguindo a onda positiva do IPO da PagSeguro, mais uma fintech brasileira se prepara para abrir ações em bolsa de valores.

Trata-se do Banco Inter, que formalizou semana passada seu pedido de abertura. O banco mineiro nasceu em 1994, na época com nome de Intermedium, criado pela construtora MRV Engenharia como a empresa financeira fornecedora de crédito imobiliário. Posteriormente, consolidou-se em operações crédito consignado e, mais recentemente, ampliou a oferta de serviços, abraçando a onda das fintechs, com fortre estratégia digital. Foi um dos primeiros bancos a oferecer abertura e manutenção gratuita de contas correntes para pessoas físicas e jurídicas, tudo via aplicativos e sem depender de agências físicas.

Sua estratégia está em oferecer serviços básicos gratuitos, atraindo clientes e oferecendo a eles produtos adicionais nas áreas de crédito e seguros. Um grande número de clientes também aumenta o volume de depósitos à vista do banco, que com isso pode oferecer mais crédito ao mercado. O Inter fechou 2017 com 379 mil correntistas, R$ 48,2 milhões de lucro líquido e um total de ativos de R$ 3,6 bilhões.

A empresa espera captar R$ 800 milhões na operação, mas é bem provável que a soma levantada ultrapasse a barreira de R$ 1 bilhão, formando mais um unicórnio “à brasileira”.

*Com infortmações do Saasholic.