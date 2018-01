Crédito: Montagem sobre imagem de Pixabay

Com seu IPO, PagSeguro torna-se o segundo unicórnio brasileiro em 2018. Quais serão os próximos?

O primeiro mês do ano nem acabou e já temos o segundo unicórnio brasileiro – startup de tecnologia avaliada em mais de U$ 1 bilhão. Aconteceu ontem o IPO do PagSeguro na bolsa de Nova Iorque, que, segundo dados apurados pela Nasdaq, captou U $2,7 billhões para a empresa. Vale lembrar que esse foi o valor captado na operação, logo o valuation total da empresa deve ser bem maior (os dados de “market cap”, ou seja, o valor somado de todas as ações da empresa ainda não estão disponíveis publicamente).

Isso coloca a PagSeguro em um valor bem superior ao primeiro unicórnio do ano, a 99, adquirida pela chinesa Didi em avaliação de U$ 1 bilhão. Também encerra um longo jejum no país, que há décadas não conseguia gerar empresas nesse patamar.

Conforme eu comentei nesse post de tendências para 2018, acredito que o ano será marcado pelo surgimento de vários unicórnios, já que diversos candidatos estão próximos dessa marca como Movile, PSafe, VivaReal e NuBank.

Essas notícias devem aquecer o ecossistema de investimentos em startups por aqui.