Nenhuma área está imune ao impacto dos avanços tecnológicos e não seria diferente com o varejo. O setor vem sendo transformado com as mudanças nos hábitos de consumo geradas pela crescente adoção do comércio eletrônico. Ainda assim, as lojas físicas representam cerca de 95% do movimento no comércio no Brasil.

Enquanto no mundo online, cada clique pode ser monitorado com um nível de controle imenso, gerando reações instantâneas das lojas em oferta, campanhas de marketing e preço, o monitoramento de informações nas lojas físicas ainda é feito de forma manual e lenta, limitando sua eficácia. Contudo, essa realidade está mudando através de novidades tecnológicas e algumas das mais inovadoras do mundo estão sendo criadas por startups brasileiras.

Estive na última semana no Agile Experience, em Florianópolis, evento que discute o futuro do setor e trago aqui 3 startups com soluções promissoras que encontrei por lá.

In Loco Media

Essa startup de Recife desenvolveu uma das tecnologias mais avançadas de geolocalização do mundo a partir de smartphones, que alcança onde o GPS não vai: dentro de edificações e estabelecimentos. Tudo isso com precisão de até 1 metro. Com essa solução, a In Loco Media construiu uma plataforma de anúncios em aplicativos que hoje são exibidos a milhões de pessoas no Brasil e no mundo – provavelmente eu e você – e entrega métricas que nenhuma outra consegue, como dizer se um cliente que viu um anúncio entrou ou não na loja física, por onde passou, quanto tempo ficou por lá, dentre outras informações. Eles acabaram de criar um novo modelo de publicidade, pelo qual o varejista só paga por cada visita efetiva de uma cliente à loja. Conheci a empresa bem no comecinho, quando faziam aplicativos de mapas de shopping centers e dava para contar nos dedos o número pessoas. É impressionante acompanhar sua evolução – em 4 anos a In Loco foi de praticamente zero a R$ 100 milhões de faturamento (projeção para 2017), tem 170 pessoas e não para de crescer.

UpPoints

Com uma tecnologia também de ponta, objeto de depósitos de patentes, a catarinense UpPoints utiliza câmeras, reconhecimento de imagens e inteligência artificial para analisar outro elemento crucial nas lojas: os produtos. Indústrias gastam bilhões anualmente em marketing para dispor seus produtos dentro das lojas. Elas pagam para ocupar espaços de destaque nas prateleiras dos supermercados e para inserir material publicitário no ponto de venda – que deve seguir uma disposição específica. Também colocam promotores dentro das lojas para garantir o cumprimento dos planos e repor o estoque. Porém, executar e controlar tudo isso num universo de milhares de pontos de venda é um desafio complexo e caro. Com a tecnologia da UpPoints, é possível saber em tempo real a disposição dos produtos e até verificar a invasão de produtos concorrentes. Ela também avisa quando há a chamada “ruptura”, que é quando o estoque do produto acaba na gôndola. Enquanto essas informações na forma tradicional demoram semanas para chegar aos gestores, de forma cara, suscetível a erros e por amostragem, a UpPoints automatiza o processo, tornando-o acessível, instantâneo e seguro, permitindo seu uso até mesmo em pequenos pontos de venda, onde a ida de um promotor seria inviável. É uma baita revolução para o setor! A UpPoints participou de aceleração na Startup Farm e recebeu recentemente investimentos da multinacional Embraco. Aqui cabe um disclaimer: faço parte do corpo de conselheiros da startup.

Involves

Toda a tecnologia de monitoramento acima não adiantaria de nada se não fosse possível tomar decisões para corrigir na prática os problemas ou aproveitar oportunidades apontadas por ela. E até inventarem robôs promotores e repositores, ela ainda depende da ação de seres humanos em cada ponto de venda. É aí que entra a solução da Involves, outra startup catarinense. Ela criou um sistema de gestão ágil que coloca smartphones conectados nas mãos da equipe de campo no varejo, permitindo que ações sejam tomadas e informações coletadas rapidamente direto no ponto de venda. O aplicativo permite monitorar e auditar as ações dos promotores – que precisam fazer check-in geolocalizado e tirar fotos periódicas da situação das gôndolas, por exemplo. Com ela, é possível também disparar pedidos para que os promotores realizem auditorias específicas ou façam uma pesquisa de preços, cujos dados retornam de forma instantânea aos gestores. A Involves ainda usa técnicas de gamificação para engajar o trabalho da equipe, ranqueando com pontos as melhores performances e permitindo a premiação dos mais bem colocados. Há casos em que a sua adoção aumentou a produtividade em 25%. A startup também está crescendo de forma acelerada e vem dobrando de tamanho ano após ano desde 2010.