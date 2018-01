* Análise publicada no caderno ‘Economia & Negócios’ nesta quarta-feira.

Não é a primeira vez que a Apple coloca um ‘S’ no iPhone. Da mesma forma que fez durante a transição do iPhone 3G para o 3GS, as novidades do smartphone estão focadas nas melhorias internas.

Não houve alterações no design. O tamanho da tela continua igual e não houve o anúncio de um iPhone menor e mais barato, como cogitado. O grande anúncio é o reconhecimento de comandos de voz em inglês, francês e alemão para controlar todo tipo de função do celular, recurso ainda em beta (teste).

A falta de novidades que justifiquem o lançamento de um produto “completamente novo”, como a Apple tentou empurrar durante a apresentação, é sempre encarada como uma frustração.

Apesar de não empolgar, com o 4S a Apple aposta em um modelo de sucesso que fez o iPhone se tornar o smartphone líder de vendas e representar US$ 13,3 bilhões do total de US$ 28,5 bilhões da receita da fabricante no trimestre passado. É uma necessidade ainda maior, principalmente no momento em que a empresa passa pela transição de comando com a saída de Steve Jobs.

O iPhone 5 fica para depois. Na visão da Apple, é melhor agora adaptar o telefone a tecnologias já presentes em aparelhos de outros fabricantes, como a câmera, além das novidades do iOS 5 e do iCloud, do que arriscar com mudanças que exigem altos investimentos na cadeia de produção.

Sem muito o que realmente falar sobre o iPhone, como a frase “Let’s talk iPhone” do convite do evento sugeria, sobrou tempo para a Apple se gabar dos resultados de vendas de iPods, iPads e iPhones e provocar os concorrentes.

