A compra do Instagram pelo Facebook levanta uma das discussões mais controversas para empreendedores e investidores do setor de tecnologia. Quando é a hora de vender o próprio negócio?

Não existe resposta definitiva. Esta é uma área é tão instável quanto o seu poder de inovação, e sempre há dúvida se o produto continuará a prosperar em um futuro constantemente incerto, cercado de competidores em potencial que podem desenvolver uma nova tendência que toma o mercado.

A negociação pelo Instagram, segundo o New York Times, durou 48 horas e foi liderada por Mark Zuckerberg. A decisão não deve ter sido fácil, mesmo com a oferta considerada elevada por um serviço que não produz receita.

Kevin Systrom e Mike Krieger, os fundadores do Instagram, atingiram o que parece ser o auge da popularidade do app pouco depois de lançar a versão para Android. O aplicativo surgiu de um projeto para desenvolver um serviço de geolocalização de fotografias, chamado antes de Burnb. Na semana passada, o Instagram subiu para o topo da lista dos aplicativos gratuitos mais baixados do iTunes depois do anúncio da compra.

A versão original, para iPhone, tem menos de dois anos. Foi lançada em outubro de 2010. Em fevereiro do ano passado, depois de uma rodada de investimentos que somavam US$ 7 milhões, o app foi avaliado em US$ 25 milhões. Dois dias antes de ser vendido por US$ 1 bilhão em ações e dinheiro (ainda não se sabe qual é a divisão entre um e outro), ele foi avaliado por metade do valor desembolsado pelo Facebook.

Entre os que investiram no Instagram em 2011 (o conhecido fundo Bechmark Capital, o cofundador do Twitter Jack Dorsey e o investidor Chris Sacca), estava um ex-colega de escola de Mark Zuckerberg, Adam D’Angelo, que também é considerado um dos fundadores da rede social e com quem Zuckerberg chegou a dividir o dormitório em Harvard, como descreve David Kirkpatrick no livro O Efeito Facebook.

D’Angelo foi o Chief Technology Officer (CTO) – diretor executivo de tecnologia – do Facebook até 2008 e responsável pela área de desenvolvimento. Hoje, ele é cofundador do serviço de perguntas e respostas colaborativo Quora e já foi citado pela revista Forbes como uma das pessoas mais inteligentes do setor.

Outra ligação do Facebook com o Instagram é o fundo de investimentos Greylock Partners, que também ajudou a financiar o Facebook em 2006, e o Instagram no início deste mês.

O Vale do Silício é formado por grupos que frequentemente se sobrepõem. É difícil saber ao certo neste momento se essas relações influenciaram a negociação, mas a posição de dos investidores costuma ser levada em conta, como explicou na semana passada o CEO da empresa de formulários online Survey Monkey, Dave Goldberg, durante o encontro de startups BR New Tech.

“O ideal é buscar maximizar o valor da empresa para você e seus acionistas”, disse, Goldberg, que também é investidor, respondendo a uma pergunta da plateia de 218 participantes – a maioria empreendedores – sobre qual é a hora certa de vender uma empresa. Para ele, a hora certa é quando o criador da startup percebe que outra pessoa precisa tocar a operação para que a empresa continue crescendo.

Teria sido essa a ideia de Systrom e Krieger? Eles e seus investidores tinham muito a ganhar com a oferta do Facebook. Mas Zuckerberg – que recebeu propostas bilionárias pelo Facebook no passado, incluindo da Microsoft – não poderia deixar outra empresa se apropriar do app. Imagine o Google tomando o controle do Instagram e incorporando o aplicativo no Google+?

Aquisições assim costumam ter dois objetivos: expandir a própria atuação por parte de quem compra e trazer novos talentos para empresa. O futuro ainda dirá qual será o resultado para o Facebook. E a lição que se tem a tirar é que serviços voltados para celular já produzem novos gigantes da tecnologia, como previu Steve Jobs ao criar uma loja de apps para o iPhone. Começa agora a corrida para descobrir qual é o próximo aplicativo de US$ 1 bilhão. Ou mais.

