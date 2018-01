Na Macworld de 1999 o ator Noah Wyle se fez de Steve Jobs antes de o próprio CEO da Apple entrar no palco para mais uma de suas apresentações. Em seguida, Jobs faria o lançamento do iBook, uma linha de notebooks mais baratos da Apple, influenciados pelo design do iMac, lançado um ano antes. Noah Wyle interpretou Jobs no filme Piratas do Vale do Silício (1999), que conta a história da fundação tanto da Apple e quanto da Microsoft.

E quem não viu o filme, #ficadica.

Noah Wyle comentou a morte de Steve:

“Minhas condolências e pensamentos estão com a família dele que certamente vai sentir falta dele como um marido e pai. Interpretá-lo no Piratas do Vale do Silício foi desafiador e um papel que me faz sentir muito realizado com a minha carreira. Tive a honra de conhecê-lo pouco antes de o filme ser exibido e fiquei impactado com a sinceridade e o seu senso de humor auto-depreciativo. Perdemos um visionário cujas inovações vão continuar a impactar a nossa sociedade para sempre.”

