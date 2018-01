A clientela que não dispensa um bom desconto sem perder a classe começa a ter algumas alternativas para pagar menos em restaurantes, e sem o desconforto de exibir um nada discreto cupom de compra coletiva impresso numa folha A4 em lugares como Eñe, L’Entrecôte de Paris e Piano Piano — alguns dos restaurantes em São Paulo que participam da novidade.

Um novo modelo de site de descontos começa a ser exportado para o Brasil. São sites que oferecem um corte de 30% no total da conta dos restaurantes cadastrados desde que o cliente faça a reserva da mesa com antecedência pela internet.

O site fica com os R$ 10 de taxa de reserva e o restaurante garante o fluxo de caixa com um maior controle do número de clientes, o que facilita também a garantir renda em dias que normalmente são de menos movimento. É o restaurante que escolhe quais dias, horários e a quantidade de lugares que terão desconto. Com a otimização, também há menos risco de vender mais mesas do que o lugar comporta para um mesmo dia, explica Pedro de Conti, um dos três sócios do Grubster.

Como a mesa está reservada, não é preciso imprimir cupons. Basta dar o nome e dizer que fez a reserva pelo site. “Não pode ter restrições. O cliente escolhe os pratos do cardápio normal, bebe o que quiser”, diz. No fim, a conta vem com 30% de desconto, sem exibir nenhum papel, cupom ou outro tipo de identificação. Pedro diz acreditar que o serviço pode ajudar empresas a economizar em almoços e jantares de negócios, ou homens que não querem se sentir desconfortáveis ao pedir desconto em um jantar romântico usando cupons de compra coletiva.

O site entrou no ar há três semanas. Oferece descontos para 41 restaurantes na capital paulistana, divididos por bairros. Nesta semana, o Porto Rubaiyat entrou na lista. “A meta é ter 150 até o fim do ano”, disse o fundador, que teve um site de delivery no passado e trabalhou na Boo-Box. Em cerca de um mês, restaurantes de Brasília, Belo Horizonte, Goiânia e Belém também devem entrar no Grubster. O serviço é simples. Basta se cadastrar, escolher uma oferta, o dia, o horário da reserva e o número de pessoas na mesa.

O site deve ganhar pelo menos um concorrente brasileiro nos próximos meses: o site Rezerva, criado por Leonardo Santos, um pernambucano de Olinda, sócio e fundador ao lado de Matheus Mendonça.

O serviço deles deve estrear entre dezembro e janeiro de acordo com Leonardo e terá inicialmente ofertas para restaurantes do Rio, São Paulo e Recife. “A parte web está toda pronta, a gente estava só fazendo a campanha de marketing para saber onde ia começar.” Segundo ele, os restaurantes vão poder gerenciar os pedidos de reserva por meio de um aplicativo para iPad.

“A ideia é focar em restaurantes top de linha, para o público AAA e fazer a coisa (o desconto) da forma mais discreta possível”, diz ele, explicando que pensou em criar o Rezerva depois de uma viagem a Nova York, quando conheceu o site Savored (então chamado de Village Vines) que tem uma proposta bastante similar e também inspirou o concorrente paulistano Grubster.

“A gente está focando muito no público universitário, recém formado, que está no primeiro emprego e no orçamento normal não tem acesso a um restaurante desses, mas com desconto passa a poder frenquentar. É isso que a gente acha que pode fidelizar”, diz.

