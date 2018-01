‘Comece pelo começo, siga até chegar ao fim e então, pare.’

Alice in Wonderland, de Tim Burton, estreou dia 5 nos Estados Unidos. Seguem interpretações, das mais variadas, para o clássico de Lewis Carrol.





1) Filme de 1903 dirigido por Cecil Hepwort e Percy Stow

2. Ensaio com Natalia Vodianova para Vogue

3. Calendário psicodélico de John Coulthart

4. Remix “Smokin’ on the Dro,” de Three Six Mafia

5. Desenhos de Mary Blair

Mary desenhou os sketches para a direção de arte do filme de Disney. Mais imagens no Flickr.

6. Até tu, Beyoncé? Foto de Annie Leibovitz para campanha da Disney

7. Ilustrações de John Tenniel, originais do livro de Lewis Carrol e já em domínio público

8. Playlist no Youtube

9) Desenhos e remixes mangás no blog youthedesigner.com

10) E tem até cartaz para musical pornô, de 1976