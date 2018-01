O estadão.com.br e o Caderno Metrópole procuram imagens antigas de festa junina.

A ideia é fazer uma curadoria e publicar fotos em uma página especial do site, como foi feito no Dia Mundial da Fotografia ou no Carnaval, e no jornal impresso.

Para participar envie sua foto mais bacana pelo email do Estadão no Flickr, gmail ou via Fotorepórter até segunda-feira, 20 de junho. Valem imagens tiradas até o ano 1980. Não se esqueça de registrar:

1) Quem está na imagem

2) Onde foi feita

3) Em que ano