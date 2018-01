O estadão.com.br e o Caderno Metrópole estão selecionando imagens antigas de carnaval entre a comunidade fotográfica e os leitores do jornal.

A ideia é fazer uma curadoria e publicar as fotos em uma página especial do site, como foi feito no Dia Mundial da Fotografia.

Para participar basta enviar sua foto mais bacana pelo email do Estadão no Flickr ou via Fotorepórter até sexta-feira, 4 de março. Valem imagens tiradas até o ano 1980. Não se esqueça de registrar:

1) Quem está na imagem

2) Onde foi feita

3) Em que ano aproximadamente

Carlos Goulão, via Flickr

Agência Estado