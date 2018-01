O Ibope Mídia divulgou hoje números sobre a Internet brasileira em dezembro de 2009. Alguns relevantes:

1) 66,3 milhões de pessoas têm acesso à web no Brasil; 46,8 milhões são usuários ativos (navegam pelo menos uma vez por mês);

2) O tempo que cada usuário brasileiro navega por mês é o mais alto do mundo: quase 45 minutos horas;

3) As classes C, D e E já navegam mais do que classes A e B;

4) Os sites de email são os mais acessados por usuários de mobile. Em segundo lugar estão os sites de jornais, em terceiro os de busca, em quarto as redes sociais e, em quinto, os de música;

5) Entre as redes sociais: Orkut lidera, com 25 milhões de usuários. É seguido pelo Twitter, com picos de 10 milhões, mas em linha descendente, pelo Facebook com quase 8 milhões, Sonico e Ning;

6) 24,8 milhões de pessoas acessaram sites de vídeo no mês: 68% dos usuários ativos brasileiros;

7) 25 milhões de pessoas acessaram algum site de comércio eletrônico no período.