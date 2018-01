Ontem e anteontem, a notícia sobre a autópsia de Michael Jackson ficou entre as mais acessadas e retuitadas no site do Estadão. Fui ler. Michael era careca. ‘Calvície frontal’, disseram. Fiquei comovida.

Por acaso esbarrei no vídeo abaixo, em que Nick Bilton mostra o tráfego no site do The New York Times ao redor do mundo no dia da morte do cantor.

Embora a notícia tenha chegado antes pelo Twitter, o primeiro registro que tenho da morte de Michael no Estadão é das 17h49 do dia 25 de junho.

The New York Times site traffic, World View, June 25, 2009 from Nick Bilton on Vimeo.

Fica como homenagem. Ao homem.