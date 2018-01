O prêmio Pulitzer 2010, entregue nesta última segunda-feira, mostra bons exemplos de como histórias contadas por redações onde o jornalismo impresso e online estão integrados são infinitamente mais ricas. Destaco aqui o Denver Post.

A reportagem conta o dia-a-dia do recruta Ian Fischer do momento em que é admitido pelo Exército até seu retorno para casa, após 1 ano de campanha no Iraque.

Conduzida pelo olhar do fotógrafo Craif F. Walker, a história é muito bem executada: vídeos e imagens organizados em capítulos, apresentação dos personagens, mapa interativo das bases, acrônimos utilizados pelo exército, vídeo com a visão de Ian através da janela do humvee… enfim. Vale a visita.

Home do projeto

Vídeo: familiares, medos e pensamentos dos 1os dias

História linear nos formatos livro ou texto corrido

Toda a fotografia: do recrutamento ao retorno para casa

Mapa interativo das bases no Iraque

Vídeo com olhar de Ian através da janela do Humvee