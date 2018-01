Interatividade. A palavra é chata. Dá ar burocrático a algo que pode ser fácil, intuitivo, divertido. Achei no Digg uma ideia gostosa: um video dos Muppets com comentários sobre o próprio video. Os usuários do Digg então, como diversão, passaram a fazer comentários com os termos que aparecem no vídeo. Olha aí.

Mas poderia ter sido ao contrário: o video poderia, de fato, ter incorporado os comentários mais votados. As coisas são mais simples do que parecem. Ou, pelo menos, a maioria delas.