Quer experimentar um SENHOR documentário multimídia? Elaborado pela dupla francesa David Dufresne e Philippe Brault, Prison Valley trata do sistema carcerário no Colorado, EUA. Quanto custou? Um ano e meio de trabalho e US$ 308 mil, de acordo com o AFP-MediaWatch.

1) O tema é bom: mais de 16% da população da região vive no cárcere. Existem 13 presídios no local, um de segurança máxima, considerado o novo ‘Alcatraz’ do país.

2) A história é estruturada a partir de vídeo linear com imagens e edição impecáveis.

3) Ferramentas para intervenção permeiam todo o projeto. A cada dois ou três minutos do vídeo é possivel parar para interagir com dezenas de materiais complementares.

Exemplo acima: usuários podem gravar um depoimento sobre “O que é medo”, que é somado aos depoimentos dos personagens principais da história

4) Interação possível em várias plataformas — ipad, twitter, facebook, blog e de diversas maneiras. Existem até horários fixos para os usuários participarem de chats com personagens da história.

5) Matérias tradicionais — textos corridos com números, fonte, etc, etc — são acessadas a partir da página de fóruns, ou seja, servem para subsidiar a conversa entre os leitores.

6) Respeito pelo usuário: o login é realmente útil e facilita a exploração e o retorno ao projeto, que só de vídeo tem 2 horas. De fato, um trabalho deste porte não foi feito para ser explorado de uma só vez.

Imperdível.