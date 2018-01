Estrela é amarelo ou azul? E árvore, sempre verde? Que cor vem à cabeça quando você pensa nestas palavras? O cymbolism.com tem um projeto colaborativo que já cadastrou respostas de mais de 500 mil pessoas para 255 palavras. Além da possibilidade de comparar a sua escolha com a da galera, ainda dá pra ver como o espectro de cor para uma palavra se movimenta no tempo e as top 10 palavras associadas a um termo. Viva o simples.

E se desse pra brincar com o local de cada voto, a idade, procurar matches na comunidade e ainda comparar seu resultado com o de pessoas como….hum…. Didier Drogba? Tem cheiro de brincadeira boa pra Facebook. Já pra lá!

E ainda tem mais