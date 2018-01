No próximo dia 23 de maio, o Estadão publicará uma reportagem fotográfica sobre a Av. 23 de Maio, em São Paulo.

A ideia é reunir imagens da grande diversidade de olhares paulistanos para a Vinte e Três: o entorno, a artéria norte-sul, os moradores, a arquitetura, o trânsito, a arte, a fauna e a flora.

Os trabalhos vão compor uma reportagem especial no site, e as mais bacanas serão publicadas em uma página inteira do caderno Metrópole.

Para participar basta enviar a foto até sexta-feira, dia 21, para o email do Foto Repórter: fr@estadao.com.br

Segue uma galeria da Vinte e Três feita por fotógrafos da Casa. Para inspirar.

Esta é a segunda reportagem do site que reúne os olhares de leitores e usuários. Na primeira, moradores de Brasília enviaram fotos das janelas de suas casas, do trabalho, do carro ou do ônibus para comemorar os 50 anos da capital.