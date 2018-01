O governo de São Paulo acaba de criar uma ferramenta online, carinhosamente apelidada Salariômetro, para calcular salário médio de admissão para um cargo.

O cálculo considera o salário dos admitidos nos últimos seis meses no mercado de trabalho formal, com carteira assinada. Além do código do cargo é preciso fornecer estado, cidade, grau de escolaridade, gênero, cor, idade e setor. É lento, mas saiu.

Fiz alguns testes:

1) Jornalista BRANCA, 30 a 39 anos, formada, mora em SP e trabalha no setor de serviços

2) JornalistaNEGRA, 30 a 39 anos, formada, mora em SP e trabalha no setor de serviços

3) Jornalista BRANCO, 30 a 39 anos, formado, mora em SP e trabalha no setor de serviços

4) Jornalista NEGRO, 30 a 39 anos, formado, mora em SP e trabalha no setor de serviços