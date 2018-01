“É um prazer abrir uma casa centenária para algo tão moderno como isso'”, falou Claudia Belfort, editora-chefe de conteúdos digitais do Grupo Estado, na abertura do Hackatão, primeira maratona hacker da imprensa brasileira realizada pelo Grupo Estado. “Jornalismo do século 21”, complementou Alexandre Matias, editor do Link.

Nas próximas 24 horas, repórteres, editores, designers, diagramadores, ilustradores, programadores e estudantes de jornalismo, irão trabalhar em cima de bases de dados públicos para criar soluções e aplicações digitais e práticas para esses dados.

