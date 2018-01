Acabou a primeira maratona hacker organizada por um veículo de comunicação no Brasil, uma parceria do Grupo Estado com a Casa de Cultura Digital. O evento reuniu jornalistas, designers, programadores e estudantes por 24 horas para para criar aplicações que facilitem o acesso e a compreensão de dados públicos.

A ideia foi reunir pessoas com ideias afins para criar projetos previamente pensados ou surgidos no calor do momento. Assim, cada um contribui com o que sabe e os trabalhos contam diferentes abordagens para serem desenvolvidos.

Os participantes se revezavam entre programação e reuniões para redefinirem constantemente seus objetivos e discutirem como resolver problemas frequentes para quem manipula bancos de dados públicos.

No vídeo abaixo, o editor do Link, Alexandre Matias, e o editor do Estadão Dados, José Roberto de Toledo, falam da importância do Hackatão e da continuidade do mesmo.