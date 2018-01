Começa a chegar às lojas brasileiras a versão 4G do smartphone Galaxy S3, da Samsung.

Conhecido como o grande rival do iPhone, a nova edição tem uma vantagem crucial em relação a seu concorrente: o 4G pega no Brasil. Como já foi bem divulgado, o iPhone 5 opera numa frequência de 4G que não é a frequência usada na América do Sul.

Ninguém sabe se a Apple fará um dia uma versão de seu produto adaptada para essa necessidade do consumidor local. A Samsung fez exatamente isso. O Galaxy S3 feito nos EUA não pega o 4G daqui. O Brasil ganhou, portanto, uma versão customizada.

O novo telefone será vendido pelas quatro grandes operadoras de celular (Tim, Oi, Vivo e Claro) e já está disponível em algumas lojas.

Só falta agora a rede 4G começar a funcionar.

No começo de setembro, fiz um rápido teste do 4G brasileiro num evento da Motorola.

Aqui o teste do Galaxy S3, publicado em junho.