REPRODUÇÃO

O que você vê na imagem acima?

REPRODUÇÃO

Tem certeza que são dois revólveres? Repare no objeto encaixado no cano da pistola.

REPRODUÇÃO

Sim, é um iPhone. E o “revólver” em questão é na verdade uma criativa e original capa para o smartphone da Apple.

REPRODUÇÃO

Aqui a linha completa, conforme ofertada no site chinês Ali Express, do grupo Alibaba.

Tem quem goste. O acessório estaria vendendo muito bem, a ponto de chamar a atenção de autoridades nos Estados Unidos. Representantes da polícia mostraram preocupação com o fato de que em determinadas situações a capa pode ser confundida com uma arma de verdade e colocar em risco o usuário.

Como no exemplo abaixo, postado no Twitter de um distrito nova-iorquino.

I would NOT suggest purchasing this cell phone case, which was designed to look like a firearm. #BeSmart #BeSafe pic.twitter.com/swsWzD1sdY — NYPD 112th Precinct (@NYPD112Pct) June 30, 2015

“Sugiro NÃO comprar esta capa de celular, que foi projetada para se parecer com uma arma de fogo #SejaEsperto #FiqueSeguro”, escreveu o departamento no tuíte.

De acordo com reportagem do The New York Times, um promotor de Nova Jersey foi ao Facebook pedir que as pessoas não usem o acessório: “Esta capa não é um produto legal ou boa ideia. O trabalho de um policial já é difícil o bastante sem ter que tomar uma decisão instantânea no meio da noite quando alguém sem pensar tira isso do bolso durante uma abordagem”.

Um senador norte-americano pediu que sites como Amazon e eBay parem de vender o produto, que pode ser encontrado no comércio eletrônico de vários países. O Mercado Livre, por exemplo, registra uma oferta da controversa capa por R$ 99.