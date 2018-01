Em 2009, saiu um livro chamado BlackBerry Planet, cujo subtítulo, em tradução livre, é “a história do pequeno aparelho que arrebatou o mundo”. Três anos são uma eternidade no mundo da tecnologia. Em 2012, o mundo já estava ocupado com outros aparelhos e a BlackBerry encarou um ano de resultados ruins.

Agora a marca vê 2013 como ano de retomada. A empresa trocou seu nome original Research In Motion pelo de seus aparelhos e pretende lançar seis modelos novos neste ano, visando diferentes faixas de público. A largada foi dada duas semanas atrás com o smartphone Z10, apresentado à imprensa em São Paulo.

O BlackBerry ainda tem muitos fãs e a boa notícia é que o lançamento não decepcionará os velhos admiradores. Mas conseguirá conquistar novos?

Um novo sistema de navegação foi criado para a interface do aparelho. A ideia é que o dono acesse notificações, aplicativos e contatos apenas deslizando o polegar. Não existe botão na parte frontal do aparelho e tudo tem de ser feito por meio da tela. O recurso “peak” (olhadela, em inglês) permite abrir uma tela secundária, como se uma cortina fosse rapidamente levantada.

Manuseei o aparelho durante a apresentação. Foram necessárias algumas tentativas até pegar o jeito dos movimentos. De qualquer forma, parece útil para quem lida com muitos fluxos de informação. E confuso para quem não está nessa situação.

A câmera do aparelho, de 8 megapixels, traz uma novidade interessante. Um comando registra os milésimos de segundo antes do momento da foto, permitindo que o usuário selecione a melhor cena depois. Bom para evitar olhos fechados e bocas tortas.

Mas talvez o recurso com maior potencial de sucesso é um que mira no público corporativo, principal cliente do BlackBerry nos seus bons tempos (a empresa informou que ainda hoje 42% dos smartphones adquiridos por empresas para emprestar a funcionários são BlackBerry).

A nova ferramenta permite a divisão do smartphone em dois ambientes completamente distintos: um pessoal e outro de trabalho. Não se misturam dados, contatos ou aplicativos. O usuário fica com suas informações protegidas.

Um dos principais pontos negativos é típico de um sistema que foi marginalizado ao longo dos últimos anos. Com 90 mil títulos, a loja de aplicativos é bem mais pobre de opções do que os sistemas Android e iOS.

O aparelho chega ao Brasil “neste semestre”, segundo a empresa. A homologação pela Anatel só sai em abril. Ele também terá uma versão com teclado físico, chamada de Q10.

BLACKBERRY Z10

Sistema operacional BlackBerry 10

Processador 1,5 GHz

Armazenamento 16 GB (entrada para cartão SD até 64 GB)

Tela 4,2 polegadas

Resolução 355 ppi

Peso 137,5 gramas

Câmera 8 MP / 1080p

Conectividade 2G/3G/4G (incluindo frequência brasileira)

Preço Não divulgado

