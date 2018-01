Reprodução

O melhor amigo do homem um dia será… um drone?

É o que sugere um projeto chamado AirDog, que consiste de um sistema com drone que filma o usuário enquanto o segue.

A intenção do projeto é acompanhar praticantes de esportes de ação, paixão declarada dos inventores do sistema. O vídeo de apresentação mostra o drone captando incríveis imagens de gente praticandem cenas de mountain bike, esqui e jet ski.

O kit vem com um drone de quatro hélices equipado com uma câmera GoPro, uma “coleira” que emite sinal de localização do usuário (chamada “AirLeash”) e que pode ser acoplada em um capacete ou braço e um aplicativo para smartphone. Com isso, o drone sempre mantém a câmera apontada para seu “dono”.

O projeto no KickStarter já levantou mais de US$ 160 mil dos US$ 200 mil pretendidos.

Veja o vídeo de apresentação abaixo: