O conteúdo dos serviços “on demand” pode ser visto em um número crescente de plataformas. O usuário deve checar as opções que cada serviço oferece e a compatibilidade com os aparelhos que tem em casa.

Ver vídeos no notebook, smartphone ou tablet é um hábito comum. Nesses casos, o usuário deve observar se o aplicativo do serviço é compatível com o sistema operacional (todos servem para Mac ou Windows, mas nem sempre rodam em iOS, Android e Windows Phone).

No caso de assistir direto no browser, é preciso conferir se a versão do navegador está entre as aceitas pelo serviço.

E na super-TV da sala? A primeira coisa é checar a conexão entre o aparelho ligado à internet e a TV. Quais são as entradas? Qual é o cabo ou adaptador certo? Ter entrada HDMI nas duas pontas é um grande facilitador, por exemplo.

Aparelhos Apple, como iPad, pedem um adaptador para HDMI que custa R$ 129. Já um set-top box como a Apple TV dispensa os fios. Muitos sites de serviços “on demand” trazem instruções para as diversas situações.

As alternativas não param aí. Alguns serviços têm aplicativos para consoles de jogo e para aparelhos Blu-Ray que se conectam à internet.

A solução mais fácil está nas Smart TVs, que já vêm com internet. Alguns modelos trazem até aplicativos específicos de provedores “on demand”. Por fim, lembre-se que conteúdo HD em TV não-HD perde muito da qualidade.

O que devo procurar num serviço para valer a pena?

Em primeiro lugar, se o conteúdo oferecido lhe interessa. Muitos serviços têm acervos similares, então as vantagens estão nos detalhes: uma seleção de clássicos mais caprichada ou em quais plataformas pode ser visto. Depois, avalie custo e benefício comparando seus preços aos dos serviços similares e aos das locadoras físicas.

Vídeo on demand funciona em qualquer aparelho?

Varia de acordo com o serviço, por isso é importante checar em quais plataformas (PC, tablet, TV) e sistemas operacionais (iOS, Android, Windows) o conteúdo está disponível

Qual a banda larga mínima para assistir?

Netflix pede um mínimo de 500 Kbps; Sunday TV e Sky, 2 Mbps para a maioria do conteúdo. Vídeos em HD precisam de pelo menos 5 Mbps. Uma banda de 10 Mbps dificilmente vai dar problema.

Os serviços substituem a TV a cabo?

No geral, não. Devido a restrições de licenciamento, não passam filmes e séries mais recentes. Também não servem para programação “quente”, como noticiário e competições esportivas. São um complemento

Qual o controle do usuário sobre o streaming?

É como um vídeo no YouTube. Você pode pausar, voltar, adiantar e parar e recomeçar do mesmo lugar. Alguns serviços permitem assistir quantas vezes quiser durante alguns dias ou sem prazo