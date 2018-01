Com a chegada de mais dois modelos de e-reader da Kobo, via Livraria Cultura, a gigante Amazon mostra que não dorme no ponto.

A empresa anunciou nesta quinta, 17, a instalação de quiosques do seu leitor, o Kindle, em quatro shoppings brasileiros: Morumbi (São Paulo) e Barra (Rio) a partir de hoje e Iguatemi (São Paulo) e Leblon (Rio), a partir do dia 24. O aparelho começou a ser vendido no País em 19 de dezembro, em lojas da Livaria da Vila e no Pontofrio.com.

A ideia é que o público possa conhecer e testar o aparelho. Caso queira, poderá comprá-lo nos quiosques pelo preço de R$ 299, com opção de dividir o valor em até 12 vezes sem juros.

A versão do Kindle que está sendo vendida no Brasil é a mais simples, com tela preto e branco de seis polegadas. Armazena até 1 GB e conta com serviço de nuvem. Nos EUA, o mesmo aparelho sai por volta de US$ 89.

Uma das maiores críticas ao Kindle é que ele só lê formatos próprios da Amazon. A loja estreou sua versão brasileira em dezembro, com 1,4 milhão de e-books, sendo 13 mil títulos em português.

Leia aqui mais informações sobre o Kindle.