Terminou na quinta-feira, 1, o Mobile World Congress, em Barcelona. Das minhas andanças pela feira, separei alguns modelos que foram destaque (mais sobre o MWC aqui).

HTC One (foto acima) A nova linha da fabricante chinesa traz os modelos X, XL, S (na foto) e o V. Seu diferencial principal, presente em todos os modelos, é que ele permite tirar fotos no meio de uma filmagem.

Samsung Galaxy Note 10.1 Meio do caminho entre tablet e smartphone, o Note ganha uma versão maior. Seu destaque é a caneta stylus, que desenha e escreve em inúmeros formatos e cores diferentes.

Ford Sync Central de entretenimento e serviços (mapas, dicas de restaurante, email, telefone, música) comandada pela voz do motorista. Já tem nos EUA desde 2007. Na MWC, foi lançada sua versão mundial, em 19 línguas, incluindo português brasileiro.

Sony SmartWatch Acessa redes sociais, câmera e mensagens do seu celular, funcionando como uma pequena filial (ou segunda tela) do aparelho.

Sony Xperia U Um dos dois modelos de smartphone da nova fase pós-Ericsson anunciados pela empresa no MWC (o outro foi o Xperia S). Ele é estiloso e com possibilidades de customização, como mudar a cor da barra de LED que fica abaixo da tela.

Nokia 808 PureView O modelo mais comentado da feira? Com 41 MP no sensor da câmera e áudio 5.1 (de home theater e cinema), como não ser? Leia mais aqui.

Panasonic Eluga Aparelho que marca a volta da empresa ao mercado de smartphones. Resistente à água, tela de 5 polegadas, câmera de 8 MP e versão Ice Cream Sandwich do Android. Será que dessa vez vai?

Nokia Lumia 900 O top de linha da nova família de smartphones da Nokia (que tem também os modelos 610, 710 e 800). Todos vêm com sistema operacional Windows Phone.

LG Optimus VU O feed do Link aparece na tela do aparelho que fica entre tablet e smartphone (tipo o Galaxy Note). Ele mede 4 X 3 polegadas e vem com a caneta stylus.

LG Optimus L7 Os três modelos dessa nova linha da LG (os outros são o L3 e o L5) são ultra-finos e ultra-leves. A espessura é de 8,7 mm, mas os atendentes não souberam dizer o peso. Todo vêm com Ice Cream Sandwich, a última versão do sistema Android.

Huawei Ascend D Quad A fabricante chinesa toma a dianteira na nova etapa da corrida dos processadores: o quad-core, ou quatro núcleos. Traduzindo: rapidez e fluidez muito maior, mesmo com vários aplicativos abertos.

* O repórter viajou à MWC a convite da Nokia.