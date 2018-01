Reprodução: Wired

Os relógios inteligentes, ou smartwatches, ainda precisam mostrar a que vieram. Até agora, consumidores não se empolgaram com a novidade (mesmo com os relógios voltando à moda como acessório). Talvez o preço esteja assustando. Ou o comprador ainda não viu utilidade real nesse tipo de aparelho. E não devemos desconsiderar a possibilidade de o público ter simplesmente achado feias as alternativas disponíveis.

Qualquer conclusão, porém, é prematura. A categoria ainda é muito nova.

E as coisas podem esquentar agora em setembro com a chegada do iWatch.

Um rumor bem-informado garante que a Apple vai entrar nessa corrida já agora no dia 9 de setembro, que é quando seu novo iPhone deve chegar. De acordo com o John Paczkowski, do site Recode, “a Apple planeja revelar o novo vestível ao lado de dois iPhones da próxima geração” (como já foi bem divulgado, se espera que a Apple apresente dois tamanhos de smartphone).

O jornalista do Recode diz que o novo aparelho irá fazer “bom uso” da plataforma Healthkit, da Apple, que virá junto com a atualização iOS 8 do seu sistema e permitirá uma integração melhor entre aplicativos de saúde pessoal e atividades físicas desenvolvidos por terceiros e os recursos do iPhone. Monitoramento de saúde e auxílio para exercícios são vistos como um dos principais usos dos relógios inteligentes.

Paczkowski diz que o relógio da Apple também deve dialogar com o HomeKit, o sistema da empresa para o controle de dispositivos conectados na casa. “Seria ótimo ligar ou desligar luzes ou navegar na Apple TV a partir do meu pulso”, sugere o jornalista.