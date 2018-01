“Detesto televisão!” Foi com essa frase que encerrei os argumentos da moça da operadora que tentava me convencer a não desistir de meu plano de TV paga. Não era verdade, claro. Gosto de muitos programas de TV. O que não tenho mais disposição é para este modelo engessado, onde o conteúdo é limitado, os horários fixos e os preços elevados.

A última parte foi decisiva para o cancelamento. Veja, faz sentido pagar uma nota todo mês para um pacote de programação em que, na hipótese mais otimista, não se consegue assistir mais que 10%?

No ano passado, o Google lançou nos EUA um dispositivo que é um golpe mortal contra esse modelo antiquado. Seu nome é Chromecast.

O aparelho, que chegou semana passada à Europa (para o Brasil ainda não há previsão de lançamento), é um espetacular facilitador do processo de trazer a internet para a televisão.

O Chromecast tem o tamanho de um pendrive e é “espetado” na entrada HDMI da televisão. Feito isso, está pronto para receber via Wi-Fi vídeos do seu computador, smartphone ou tablet (iOS ou Android). O controle da transmissão (pausar, dar play) é feito nos dispositivos. Um aviso: ele não é compatível com qualquer roteador. Há uma lista no site com os válidos.

Os vídeos podem vir de aplicativos como YouTube, Netflix e Google Play Movies e outros habilitados para transmitir para o Chromecast. Mas também, e isso é um dos diferenciais mais bacanas do produto, podem vir de qualquer site que você acessar no navegador Chrome já que o Chromecast tem a capacidade de espelhar suas imagens. Isso significa que páginas de sites e fotos também podem ser visualizadas na TV. Essa possibilidade torna o produto bem mais vantajoso que, por exemplo, a Apple TV, restrita a apps.

Apesar de lembrar um pendrive, o Chromecast precisa estar ligado em alguma fonte de energia para funcionar. Esta pode ser tanto a tomada como a própria TV, através de um cabo mini-USB para USB incluso.

Nos EUA, o Chromecast custa apenas US$ 35. Existem lojas aqui oferecendo o produto por preços que chegam até R$ 200. Vale mais a pena achar alguém para trazê-lo de fora.

Google Chromecast

Dimensões | 72 mm × 35 mm × 12 mm

Peso | 34 gramas

Entradas | micro-USB e HDMI

Resolução | 1080p

Aplicativos | Netflix, YouTube, Google Play, Vevo, Plex, Pandora e outros (alguns só funcionarão no Brasil via proxy)

Preço | US$ 35 (nos EUA)