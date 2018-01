Como foi o desempenho dos produtos de tecnologia nas buscas do Google em alguns países?

Com o Google Zeitgeist, o mundo pode saber sobre os termos mais procurados em diversas áreas em 48 países diferentes.

O Link já mostrou quais foram os termos gerais que mais cresceram no mundo em 2011.

Muitos recortes setorizados são possíveis. Um que nos interssa aqui é o crescimento na procura por termos de produtos eletrônicos nos EUA.

O primeiro lugar impressiona. Trata-se do novo tablet da Amazon, o Kindle Fire. Considere agora que o público só começou a ter conhecimento do nome do aparelho a partir de setembro. Ainda assim, ele conseguiu bater o iPhone 4S (em segundo) e o iPad 2 (em sexto).

Veja aqui a lista completa

1) Amazon Kindle Fire

2) iPhone 4S

3) Sidekick 4G

4) HP Touchpad

5) SPBH Shell 3D

6) iPad 2

7) HTC Sensation

8 ) Samsung Nexus Prime (mais conhecido como Galaxy Nexus)

9) Sony NGP (depois conhecido como PlayStation Vita)

10) iPad 3

O Brasil não tem uma lista com esse recorte tão específico, mas tem uma chamada “Shopping” onde entraram alguns itens tecnológicos. Veja:

1) Câmera

2) Porta-retrato digital

3) Chinelos de praia

4) Máquinas de café

5) Bichinho de pelúcia

6) Máquinas de pão

7) Espremedores de frutas

8 ) Bote inflável

9) Carrinho de corrida

10) Kit Frescobol

É, com um espectro tão abrangente, não dá para comparar com a lista americana, tão direcionada.

Mas dá para comparar com o top ten argentino, que é de compras “gerais” como o nosso, mas que tem mais em comum com o ranking eletrônico dos EUA.

1) iPod

2) Câmeras digitais

3) Consoles de jogos

4) Televisor

5) Impressoras

6) Aire acondicionado portátil

7) Laptop

8 ) iPhone-4

9) iPad 2

10) Telefone celular

O que significa que… nossos hermanos são mais ligados em tecnologia do que nós? Ou, simplesmente, que quem acessa a internet lá, na média, é mais geek do que aqui? Ou ainda que nunca trocaremos uma boa praia por um gadget com Wi-Fi e 3G?