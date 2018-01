Um dos grandes incômodos de usuários de smartphones é a duração da bateria. Com um uso tão intenso, não ccostuma chegar ao fim do dia. Empresas e pesquisadores vem batalhando há anos para vencer esse problema.

A empresa norte-americana Nikola Labs apresentou um produto que ajuda a minimizar o drama dos “sem energia”. É uma capa para iPhone 6 que converte 90% da energia gasta pelo telefone para enviar um sinal e a direciona de volta para o aparelho. Os criadores garante que isso garante uma sobrevida de 30% à carga do aparelho.

O produto consegue converter frequências de rádio em corrente direta, podendo assim carregar dispositivos. Isso mesmo, o acessório capta a energia liberada pelo aparelho no ar e reutiliza. A tecnologia pode eventualmente ser aplicada a outros aparelhos eletrônicos.

O intuito da Nikola Labs é colocar o produto no mercado dentro de um ano. A capa foi desenvolvida na Ohio State University, que licenciou a tecnologia e as patentes para a empresa. O projeto deve chegar ao Kickstarter dentro de um mês, ao preço de US$ 99.