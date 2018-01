Usar calor ou frio para carregar o seu celular. Parece uma ótima solução para o recorrente problema da falta de tomada para carregar o celular. Se o Epiphany onE Puck cumprir o que promete, basta uma caneca de café bem quente ou um chopp bem gelado.

O projeto está no Kickstarter e já arrecadou quase um terço dos US$ 100 mil pretendidos. O “puck” (o nome dado ao disco sólido usado em jogos de hóquei) tem um lado “quente” (vermelho) e um “frio” (azul). Segundo o vídeo de demonstração (abaixo), basta colocar a fonte de calor ou frio no lado correspondente e conectar via USB o smartphone ou tablet.

Via CNet