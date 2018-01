Vazaram imagens que seriam do aplicativo Google Wallet, espécie de “carteira virtual”. Entre muitas indicações de como o app vai funcionar, uma novidade: ele pode ter um cartão de plástico, “físico”, como acessório.

Este cartão seria como um cartão normal de crédito/débito, mas que poderia receber dados de cartões do usuário. Na prática, significa poder deixar todos os cartões em casa, ter suas respectivas informações armazenadas no aplicativo e daí, na hora de uma compra, transferir para o cartão Google Wallet as informações do cartão cadastrado de sua escolha.

De acordo com as informações mostradas nas imagens acima, o cartão foi pensado para situações onde não é possível realizar o pagamento através de um comando na tela do smartphone (“tap and pay”). Como explica o texto da terceira imagem acima, em caso de perda, basta cancelar o cartão Google.

De acordo com a primeira imagem acima, dá para ver também que o usuário recebe uma notificação instantânea a cada transação. A segunda imagem mostra a mensagem recebida quando o pedido do cartão Google Wallet é confirmado e a terceira é a tela de ativação.

Esta imagem mostra mais algumas funções envolvendo retirada e envio de um “saldo” da carteira Google. Na terceira imagem, mais um recurso: a possibilidade de cadastrar cartões de transporte público nos moldes do Bilhete Único.

As imagens foram publicadas no site Android Police.