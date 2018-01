O primeiro encontro com o smartphone Xperia Z Ultra causa espanto. Com 6,4 polegadas de tela, ele tem as dimensões de um azulejo retangular. Para a Sony, o tamanho aparelho atende duas pontas do consumo: os que querem smartphones maiores, mas também aqueles que buscam tablets menores.

A demanda por tablets menores é evidente. Afinal, o formato de sete polegadas está se estabelecendo como o tamanho padrão para a categoria de produto. Já do lado dos smartphones, existe uma tendência de grandeza. Pouco depois do lançamento do Xperia Z Ultra, foi anunciado o Samsung Galaxy Mega, com tela de 6,3 polegadas. Logo depois surgiram boatos de que a Nokia também prepara um grandalhão.

Apesar do tamanho da tela, a portabilidade do Xperia Z Ultra não é de todo comprometida. Está certo que ele só caberá nos bolsos mais folgados. Mas com 212 gramas de peso e uma espessura de 6,5 milímetros, o aparelho fica um pouco mais fácil de portar e certamente não pesa na mão. E, mesmo com esse tamanho todo, consegue passar um ar de refinamento e elegância.

O Xperia Z Ultra é uma usina de força. Com um processador de 2,2 GHz, será a especificação mais alta do mercado quando chegar as lojas (ainda não há previsão). Aliado a uma tela grande com tecnologia de TVs Sony que também é Full HD (1080p), o aparelho é ideal para assistir a vídeos, jogar games ou mesmo para ver a novela das nove. O smartphone também vem com receptor de TV digital.

Com oito megapixels, a câmera do Xperia Z Ultra tem uma lista de recursos para auxiliar na captura de imagens, como estabilizador e detecção de rosto. Uma pena que não venha com o bom e velho flash.

O telefone também tem como destaque um acabamento à prova d’água. Mergulhado num tanque, volta a funcionar normalmente assim que retirado. E, com ajuda do temporizador da câmera, pode ser programado para tirar fotos submarinas.

Entre os aplicativos, merece destaque o “Rascunho”, que permite escrever ou desenhar na tela com o dedo ou objeto pontiagudo. Na parte de conectividade, inclui 4G e NFC.

A Sony ainda não divulga preço nem data de lançamento. Mas é seguro que será mais caro que a maioria dos smartphones da prateleira. E também da maioria dos tablets.

Veja o Xperia Z Ultra em funcionamento no vídeo abaixo:

Sony Xperia Z Ultra

Sistema | Android 4.2

Processador | 2,2 GHz

Armazenamento | 16 GB

Tela | 6,4 polegadas

Resolução de tela | 344 pixels por polegada

Câmera traseira | 8 megapixels; 1080p (vídeo)

Câmera frontal | 2 megapixels

Peso | 212 gramas

Preço sugerido | Não disponível