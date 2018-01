Em 2011, o Google começou nos Estados Unidos seu projeto de laptops acessíveis, simples e que são totalmente apoiados na “nuvem” para o uso de aplicativos, os chamados Chromebooks.

O nome está relacionado ao famoso navegador da empresa, assim como acontece com o sistema operacional, chamado de Chrome OS. No exterior, já saíram Chromebooks da Samsung, Acer e Lenovo, entre outras fabricantes. Os alvos são, principalmente, empresas e escolas.

O Acer C7 é o primeiro da categoria a chegar ao País. Ele é leve, pesando apenas 1,4 quilos. O teclado é um pouco espremido, suscetível a esbarradas em teclas indesejadas por dedos mais grossos.

Em menos de dez segundos ele liga e pode começar a ser operado. O próximo passo então, é ativar o navegador Chrome. É por ele que se fará praticamente tudo na máquina.

O Chromebook prenuncia como usaremos o computador no futuro: com arquivos e programas armazenados fora dele, na nuvem.

Esse tipo de uso vem se popularizando. Quantos de nós já pararam de salvar arquivos no computador, preferindo guardá-los em algum serviço como Google Drive ou SkyDrive?

Mas não é preciso estar conectado o tempo inteiro para usar o Chromebook. Aplicativos como Gmail, Google Drive e Google Calendar podem ser usados offline.

E se você quiser, por exemplo, baixar o pacote Office para usar o Word na máquina? Não será possível. A alternativa, sugerida pelo site do Chromebook, é usar o Office Web Apps, uma versão gratuita online.

É possível também salvar arquivos no Chromebook. Eles podem ser acessados e organizados pelo aplicativo Files. Mas atenção: o espaço é limitado, totalizando apenas 16 GB.

O Chromebook não traz nada de novo. O que se faz nele pode ser feito em qualquer laptop conectado à internet, com uma desvantagem: suas configurações são bem mais fracas que a média.

Nos Estados Unidos, porém, ele compensa pelo preço, de US$ 199. Essa vantagem desaparece por completo no Brasil, com o absurdo preço sugerido para ele de R$ 1.299.

Chromebook Acer C7

Sistema | Chromebook OS

Processador | 1,66 GHz

Armazenamento | 16 gigabytes

Memória RAM | 2 gigabytes

Peso | 1,34 quilos

Tela | 11,6 polegadas

Webcam | 1,3 megapixels

Preço | R$ 1.299 (sugerido)